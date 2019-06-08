Ученые рассказали, почему фастфуд опасен для детей

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Постоянное употребление фастфуда ведет к накоплению в организме особых веществ, способствующих развитию пищевой аллергии. Это особенно характерно для детей и может объяснять то, почему каждый десятый житель развитых стран страдает от подобных проблем, заявили итальянские аллергологи на конференции Постоянное употребление фастфуда ведет к накоплению в организме особых веществ, способствующих развитию пищевой аллергии. Это особенно характерно для детей и может объяснять то, почему каждый десятый житель развитых стран страдает от подобных проблем, заявили итальянские аллергологи на конференции ESPGHAN

"Ни одна существующая теория или модель не способны раскрыть того, почему число носителей пищевой аллергии резко выросло в последние годы. Накопление большого числа конечных продуктов гликирования в организме любителей фастфуда может объяснять появление этой эпидемии", — заявил Роберто Канани (Roberto Canani) из Неаполитанского университета (Италия).

В последние годы ученые раскрыли множество негативных черт западной диеты, для которой характерно в себе большое количество калорий и жирной пищи. К примеру, два года назад ученые обнаружили, что жирная пища способствует развитию болезни Альцгеймера и меняет работу мозга таким образом, что человек начинает есть еще больше.

Вдобавок, недавно медики и диетологи выяснили, что фастфуд заставляет человека забывать, что он уже ел, а также способствует развитию бесплодия среди женщин, почти удваивая вероятность потери фертильности по сравнению с нормальной диетой.

Канани и его коллеги открыли еще одно негативное свойство западной диеты в целом и продуктов быстрого питания в частности, наблюдая за здоровьем шести десятков детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Часть из них страдала от пищевой аллергии, а другие не имели подобных проблем или же были астматиками.

Ученые попытались выяснить, что именно привело к развитию первой формы аллергии, сравнив то, какой пищей питались все три группы дошколят и школьников, в каких условиях они жили и как различались их анализы.

Это сравнение указало на то, что дети, страдавшие от пищевой аллергии, имели две общие черты, отделявшие их от остальных участников наблюдений. Они употребляли большие количества фастфуда, а их организм содержал в себе много белковых и жировых молекул, покрытых углеводами.

Подобные соединения, так называемые "конечные продукты гликирования", накапливаются в пище в больших количествах при ее длительной тепловой обработке в тех случаях, если она содержит в себе большие количества сахаров.

Они достаточно плохо разлагаются и выводятся из организма, и ученые давно предполагают, что их накопление внутри тела человека может приводить к развитию диабета, атеросклероза, болезни Альцгеймера и прочих болезней, связанных с хроническими воспалениями.

Астма и многие другие формы аллергии, как отмечает Канани, тоже развиваются гораздо чаще в тех случаях, если ее будущий носитель страдает от подобных проблем. Это заставляет итальянских ученых предполагать, что конечные продукты гликирования и связанные с ними нарушения в работе организма могут быть одними из главных причин развития всемирной эпидемии пищевой аллергии.