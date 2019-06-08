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РИА Новости

Грубый Сталин, изгнанный Троцкий. Как могла измениться судьба СССР

08:00
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© РИА НовостиВладимир Ленин и Иосиф Сталин в Горках
Владимир Ленин и Иосиф Сталин в Горках
© РИА Новости
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Филипп Прокудин. Девяносто пять лет назад завершился XIII съезд Российской коммунистической партии большевиков, на котором огласили "завещание Ленина". РКП(б) окончательно превратилась в монолитную массовую организацию дисциплинированных, не рассуждающих "солдат партии". Раскритикованный соратниками Лев Троцкий сформулировал такой принцип: "Быть правым против партии нельзя, правым можно быть только с партией". С тех пор Страна Советов управлялась согласно посмертной воле и заветам "кремлевского мечтателя" — основателя первого в мире пролетарского государства.

Технический пост

Так называемое завещание больной Ленин надиктовал в самом конце 1922 года и первые дни 1923-го.
Первая часть поступила Сталину — это отмечено в книге регистрации корреспонденции в канцелярии партии. Сталин тогда занимал "технический" пост генерального секретаря Центрального комитета. Это потом генсек станет главным в стране. А в 1922-м должность действительно подразумевала функции секретаря — начальника аппарата. Руководил государством председатель Совета народных комиссаров СССР и РСФСР Ленин. Сама партия власти управлялась коллегиально — членами Политбюро. Теоретически старые большевики принимали решения совместно, так было до XIII съезда. Устав единоличного главу партии не предусматривал.
Поэтому Ильич свои соображения о том, как дальше действовать коллективному руководящему органу, передал начальнику секретариата. Правда, важные дополнения к "завещанию", с характеристиками членов ЦК, он оставил жене — Надежде Крупской.
© РИА НовостиФотография членов Политбюро ЦК РКБ(б), избранного на Пленуме ЦК РКБ(б) в июне 1924 года
Фотография членов Политбюро ЦК РКБ (б), избранного на Пленуме ЦК РКБ (б) в июне 1924 года
© РИА Новости
Фотография членов Политбюро ЦК РКБ(б), избранного на Пленуме ЦК РКБ(б) в июне 1924 года
Ленин беспокоился о сплоченности партии, сохранении единства. "Самый человечный человек" рекомендовал включить в руководящие органы рабочих. Дело в том, что в верхушке партии, которая вела в будущее самый передовой класс — пролетариат, людей от сохи, станка почти не было. Ильич сетовал, что управляющий аппарат Стране Советов достался от "проклятого царизма". "Привлечение многих рабочих в ЦК будет помогать <...> улучшить наш аппарат, который из рук вон плох <...>. Мы аппарат, в сущности, взяли старый от царя и от буржуазии, и <...> теперь с наступлением мира и обеспечением минимальной потребности от голода вся работа должна быть направлена на улучшение аппарата", — указывал Ленин ЦК.
В записках, переданных Крупской, содержалось описание личных качеств соратников Ильича. Широко известна ленинская характеристика Сталина как слишком грубого человека. "Этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека", — считал Ленин.
Льва Троцкого он назвал самым "способным человеком в настоящем ЦК". Но добавил ложку дегтя: "<...> чрезмерно хвастающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела". К тому же Троцкий, по мнению Ленина, замечен в более серьезных прегрешениях — "небольшевизме".
© РИА НовостиНародный комиссар по военным и морским делам Лев Троцкий принимает военный парад на Красной площади в Москве в честь Третьего конгресса Коминтерна
Народный комиссар по военным и морским делам Лев Троцкий принимает военный парад на Красной площади в Москве в честь Третьего конгресса Коминтерна
© РИА Новости
Народный комиссар по военным и морским делам Лев Троцкий принимает военный парад на Красной площади в Москве в честь Третьего конгресса Коминтерна

Судьба "пламенного льва"

Делегатов съезда ознакомили с "завещанием" Ленина. После смерти вождя мирового пролетариата объявили "ленинский призыв" — из кружка единомышленников РКП(б) начала превращаться в массовую организацию. "Нынче насчитывается 472 тысячи без ленинского призыва. С ленинским призывом, если взять данные на 1 мая, у нас состав определяется в 600 тысяч человек", — отчитывался перед съездом Сталин.
Основным событием тогда стало сохранение должности генсека за Сталиным. "Кого же назначить генеральным секретарем? Лицо, которое, имея положительные черты Сталина, было бы, однако, более терпимым, более лояльным, менее капризным", — объяснял Троцкий, отмечая, что вождь пролетариата всего лишь указал: Сталин не является незаменимым, не более того.
По воспоминаниям того же Троцкого, Сталин на съезде признал правоту Ильича. "Что ж, я действительно груб <...>. Ильич предлагает вам найти другого, который отличался бы от меня только большей вежливостью. Что ж, попробуйте найти", — сказал генсек. На что один из партийцев заметил: "Ничего, нас грубостью не испугаешь, вся наша партия грубая, пролетарская".
© РИА НовостиГенеральный секретарь ЦК партии Иосиф Виссарионович Сталин
Генеральный секретарь ЦК партии Иосиф Виссарионович Сталин
© РИА Новости
Генеральный секретарь ЦК партии Иосиф Виссарионович Сталин
Съезд осудил Троцкого и его единомышленников за "мелкобуржуазный уклон". Чистку партийных организаций от "троцкистов" запустили еще до съезда.
Как злорадствовал занявший после смерти Ленина его пост Алексей Рыков, это "первый случай в жизни товарища Троцкого, когда он не получил за себя ни одного голоса". Троцкого избрали в ЦК и президиум съезда, но судьба "пламенного льва" была предрешена — в 1925 году его сняли с ключевых постов председателя Реввоенсовета и народного комиссара по военным и морским делам.
В 1929-м Троцкого выслали из СССР на пароходе "Ильич". В 1940-м в Мексике его убил ледорубом агент НКВД Рамон Меркадер. Помогавших Сталину низложить Троцкого Зиновьева и Каменева расстреляли в 1936-м после процесса по делу "антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра".

Ленинским курсом

В современных медиа популярна такая точка зрения: после XIII съезда страна отошла от ленинского плана. Однако кандидат исторических наук Михаил Диунов придерживается другого мнения. "Полагаю, что Сталин построил именно то государство, которое было бы создано Лениным, ну или любым из лидеров большевиков, кто бы ни победил во фракционной борьбе. Отличались бы нюансы, но не суть", — говорит историк.
Переломным же XIII съезд стал по другим причинам, считает Диунов. "РКП(б) превратилась в массовую партию, столь характерную для авторитарных систем 20-30-х годов ХХ века. Ранее это была не "рабочая партия", а "партия профессиональных революционеров", о чем никогда не стеснялся говорить сам Ленин. Для большевиков это означало важную веху: одержана победа в Гражданской войне — теперь необходимо приниматься за тотальное перекраивание общества", — объясняет эксперт.
"Ленинский призыв" сильно разбавил старых большевиков новичками, которых легче контролировать и которые признают сложившееся распределения ролей в руководстве партии. По мнению Диунова, после того как РКП(б) стала другой качественно и количественно, у оппозиции уже не было шансов во фракционной борьбе.
© Фото : Public domainВ. И. Ленин во время болезни. Подмосковные Горки. 1923 год
В. И. Ленин во время болезни. Подмосковные Горки. 1923 год
© Фото : Public domain
В. И. Ленин во время болезни. Подмосковные Горки. 1923 год
В аппаратной борьбе Троцкий, "демон революции", не был силен. "Ему мог помочь разве что военный переворот, вроде того, что совершил Бонапарт 18 брюмера 1799 года, но Троцкий на это не пошел, выбрав идеологическую и фракционную борьбу, и закономерно проиграл", — заключает Диунов.
Доктор исторических наук, профессор МГУ Ярослав Леонтьев считает, что XIII съезд сам по себе не был переломным. "Проблемы у Троцкого возникли еще при жизни Ленина. До осени 1923-го он сохранял определенные шансы на удержание власти, но потом в Красной армии произошли необратимые изменения. Сталин, Зиновьев, Каменев вытеснили людей Троцкого. Сменили даже первого заместителя Троцкого на посту председателя Реввоенсовета — Эфраима Склянского, замом стал Михаил Фрунзе. То есть за год до XIII съезда Троцкий еще мог осуществить преторианский или, если угодно, бонапартистский переворот. Однако время ушло, и съезд это зафиксировал", — отмечает историк.
По мнению Леонтьева, Троцкий не собирался стать единоличным лидером партии и государства. "Он был сторонником коллегиальных методов управления, и его останавливал национальный вопрос. Противники большевиков использовали его этническое происхождение в пропаганде, и довольно успешно", — добавляет он.
Было ли дальнейшее развитие СССР искажением неких ленинских принципов — судить трудно, полагает Леонтьев. Дело в том, что основным принципом Ленина было отсутствие принципов в том, что касалось политики. "Ленин, мягко говоря, не был догматиком. Он менял позицию и заимствовал то, что считал нужным, даже у врагов, если того требовала обстановка. Ильич бодался много лет с эсерами, но взял их крестьянскую программу. Обвинял Временное правительство в затягивании выборов в Учредительное собрание, а потом разогнал его. Сначала был сторонником военного коммунизма, потом перешел к новой экономической политике. Словом, Ленин маневрировал. В этом отношении Сталин был его идейным наследником, и в таком смысле ленинский курс сохранился: генсек менял позицию, легко заимствовал взгляды даже своих врагов. На этом фоне догматиком выглядел Троцкий", — делает вывод профессор.
И добавляет еще один штрих к портрету: Троцкий, при всем уме и талантах, был невезучим. И даже на похоронах Ленина — знаковом событии для определения преемника — он не появился просто потому, что ему неправильно сообщили дату, и "пламенный лев" находился на отдыхе далеко от Москвы.
© РИА НовостиВладимир Ильич Ленин на смертном одре. Резиденция Горки. 22-23 января 1924 года
Владимир Ильич Ленин на смертном одре. Резиденция Горки. 22-23 января 1924 года
© РИА Новости
Владимир Ильич Ленин на смертном одре. Резиденция Горки. 22-23 января 1924 года
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Владимир Ленин (Владимир Ульянов)Лев ТроцкийИосиф Сталин (Джугашвили)СССРОбщество
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