В Германии в зоопарк самовольно заселился дикий енот

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Сотрудники зоопарка в немецком городе Гейдельберг заметили дикого енота-полоскуна, забравшегося в клетку к своим сородичам, Сотрудники зоопарка в немецком городе Гейдельберг заметили дикого енота-полоскуна, забравшегося в клетку к своим сородичам, сообщает "ЕвроПульс".

Енота назвали Фредом и решили оставить в зоопарке. В Евросоюзе еноты-полоскуны считаются инвазивным видом, то есть животным, прижившимся на новой территории, активно размножающимся и вытесняющим из этих мест других животных.

Поэтому отпустить Фреда на волю работники зоопарка не могут. Теперь за ним будут ухаживать также, как и за другими енотами. Фреда придется стерилизовать, чтобы он не мог оставить потомство.