Эксперты рассказали о сложности цифровой трансформации промышленности

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Цифровая трансформация промышленности РФ требует создания новой регуляторной базы для продвижения технологических решений, грамотных кадров и доступных международных рынков, заявили представители бизнеса на сессии "Формируя индустрию будущего. Цифровые технологии в промышленности" Петербургского международного экономического форума.

"Создание среды условий (для такой трансформации - ред.) - чрезвычайно важная задача, которую нам всем придется решать", - отметил председатель совета директоров фонда "Сколково" Виктор Вексельберг.

"Мы сегодня столкнулись со сложной проблемой создания новой регуляторной базы, нового правого пространства, которые будет способствовать продвижению новых технологических решений. Сегодня фонду "Сколково" удалось продвинуться совместно с правительством только в двух законах из более 30, которые были разработаны; все они находятся на этапе рассмотрения в Госдуме РФ. А их только сегодня нужно около 100", - рассказал он.

Например, предсказательная аналитика по сей день ограничена в возможностях прогнозирования из-за ограниченного доступа к данным производителей; если бы эта система работала эффективно, катастрофические последствия аварии на Саяно-Шушенской ГЭС можно было бы предотвратить, считает он. "Но сегодня сфера промышленного интернета серьезно ограничена провалом доступа к такой информации, предприятия, производители, как правило, ее закрывают... это является одним из серьезнейших примеров того, какими должны быть правила", - отметил Вексельберг.

В свою очередь генеральный директор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев сказал, что для его предприятия главными задачами внедрения цифровизации стали экономия времени и ресурсов при разработке продукта. Но есть и ряд проблем: из-за санкций концерн отрезан от экспортных рынков и международных программных решений, вдобавок столкнулся с крайне низкой готовностью кадров, особенно в регионах, работать с современными цифровыми решениями.

"Если отталкиваться от цифровизации и наших успехов за три-четыре года, мы понимаем, что внутри рынок не так велик, и для того чтобы "отбивать" длинные деньги - это по сути полная модернизация производства, производственной модели, очень большой capex - мы вынуждены смотреть далеко вперед, нам надо идти в экспорт, двигаться за рубеж", - уверен Дмитриев.