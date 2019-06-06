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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Эксперты рассказали о сложности цифровой трансформации промышленности

6 июня, 16:47
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники пленарного заседания Петербургского международного экономического форума 2019
Участники пленарного заседания Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Участники пленарного заседания Петербургского международного экономического форума 2019
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Цифровая трансформация промышленности РФ требует создания новой регуляторной базы для продвижения технологических решений, грамотных кадров и доступных международных рынков, заявили представители бизнеса на сессии "Формируя индустрию будущего. Цифровые технологии в промышленности" Петербургского международного экономического форума.
"Создание среды условий (для такой трансформации - ред.) - чрезвычайно важная задача, которую нам всем придется решать", - отметил председатель совета директоров фонда "Сколково" Виктор Вексельберг.
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"Мы сегодня столкнулись со сложной проблемой создания новой регуляторной базы, нового правого пространства, которые будет способствовать продвижению новых технологических решений. Сегодня фонду "Сколково" удалось продвинуться совместно с правительством только в двух законах из более 30, которые были разработаны; все они находятся на этапе рассмотрения в Госдуме РФ. А их только сегодня нужно около 100", - рассказал он.
Например, предсказательная аналитика по сей день ограничена в возможностях прогнозирования из-за ограниченного доступа к данным производителей; если бы эта система работала эффективно, катастрофические последствия аварии на Саяно-Шушенской ГЭС можно было бы предотвратить, считает он. "Но сегодня сфера промышленного интернета серьезно ограничена провалом доступа к такой информации, предприятия, производители, как правило, ее закрывают... это является одним из серьезнейших примеров того, какими должны быть правила", - отметил Вексельберг.
В свою очередь генеральный директор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев сказал, что для его предприятия главными задачами внедрения цифровизации стали экономия времени и ресурсов при разработке продукта. Но есть и ряд проблем: из-за санкций концерн отрезан от экспортных рынков и международных программных решений, вдобавок столкнулся с крайне низкой готовностью кадров, особенно в регионах, работать с современными цифровыми решениями.
"Если отталкиваться от цифровизации и наших успехов за три-четыре года, мы понимаем, что внутри рынок не так велик, и для того чтобы "отбивать" длинные деньги - это по сути полная модернизация производства, производственной модели, очень большой capex - мы вынуждены смотреть далеко вперед, нам надо идти в экспорт, двигаться за рубеж", - уверен Дмитриев.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Виктор ВексельбергФонд "Сколково"Экономика
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