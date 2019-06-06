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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

В ОАК хотят тестировать самолеты в "цифре"

6 июня, 13:58
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© Фото : предоставлено пресс-службой ОАКПрезидент ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь
Президент ПАО ОАК Юрий Слюсарь
© Фото : предоставлено пресс-службой ОАК
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) уже давно проектирует самолеты в "цифре", теперь нужно таким же образом проводить их испытания, чтобы самолеты можно было быстрее выводить на рынок, заявил президент ОАК Юрий Слюсарь на сессии "Формируя индустрию будущего. Цифровые технологии в промышленности" Петербургского международного экономического форума.
"Мы уже достаточно давно проектируем в "цифре". Все последние самолеты, которые созданы, сделаны полностью в "цифре", имеют цифровые двойники... В такой среде мы работаем уже десятки лет. Теперь нужно научиться в "цифре" испытывать", - сказал Слюсарь.
По его словам, к самолетам предъявляется много требований, особенно с точки зрения безопасности и надежности конструкции. Поэтому, несмотря на создание большого числа опытных образцов, значительное время тратится на летные испытания. Сокращение времени между началом разработки самолета и его выведением - это основной фактор конкурентоспособности, сказал Слюсарь.
Он отметил, что невозможно все полностью перевести в "цифру": на данном этапе, по подсчетам ОАК, речь может идти о моделировании не более 25% ситуаций. Однако это уже около 400 полетов на каждую модель и примерно три года работы, в деньгах это исчисляется миллиардами рублей. Несмотря на проблемы с точки зрения нормативной базы - необходимы определенные методики и верификация процессов, - ОАК уже начала прорабатывать этот вопрос.
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"Мы по этому пути идем достаточно последовательно, сейчас разрабатываем модели, есть у нас несколько пилотов, есть у нас тесное взаимодействие с авиационными властями в этом вопросе. Надеемся, что все-таки будем идти последовательно и результаты продемонстрируем уже на следующих моделях - и гражданских, и транспортных. И с коллегами из министерства обороны прорабатываем", - резюмировал он.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумОбъединенная авиастроительная корпорацияЮрий СлюсарьЭкономика
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