ВЭБ подписал с РВК и фондами соглашение о сотрудничестве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. ВЭБ, Агентство стратегических инициатив, Российская венчурная компания, фонд "Сколково", Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и фонд "Росконгресс" подписали соглашение о продвижении модели повышения инновационной открытости крупных компаний, сообщается на сайте ВЭБа.

Соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. Помимо этого, было подписано соглашение о запуске "Фабрики пилотов" для реализации технологических проектов.

"В рамках соглашения стороны договорились о совместном поиске и отборе технологических проектов и их структурировании для нужд крупного бизнеса и государственных корпораций, а также об условиях оказания финансовой поддержки наиболее перспективным разработкам. Участники соглашения также будут помогать крупным компаниям в апробации и внедрении лучших российских и международных практик управления инновационной деятельностью, включенных в модель повышения инновационной открытости крупных компаний", - говорится в сообщении.

Предполагается, что работа будет строиться по принципу проектного офиса, что должно упростить и ускорить принятие решений - высокотехнологичные компании получат доступ к услугам институтов развития на любом из этапов развития, от первичной консультации и представления продукции на специализированных выставках до финансирования конечного внедрения.

"Создание комфортной бизнес-среды для технологичных компаний – это комплексная задача, которая предполагает, в том числе, минимизацию нормативных ограничений и повышение открытости со стороны крупнейших игроков рынка. При этом очень важно, чтобы инновационные разработки отвечали всем требованиям по качеству, безопасности и удобству применения. Уверен, что, объединив компетенции институтов развития, мы сможем добиться максимального эффекта", - сообщил Алексей Иванченко, заместитель председателя ВЭБ.РФ.