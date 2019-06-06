Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T12:56Z
https://ria.ru/20190606/1555365600.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Корейские и японские инвесторы проявляют интерес к совместным фондам с РВК

Вчера, 12:55
7
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Корейские и японские инвесторы проявляют интерес к созданию совместных фондов с Российской венчурной компанией (РВК), переговоры на эту тему начинаются, рассказал гендиректор компании Александр Повалко в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"У нас есть заинтересованность с корейской, японской стороны. Есть заинтересованность с разных сторон, они по разному ориентированы, структурированы, но заинтересованность такая есть", - сообщил он.

"Мы начинаем с ними переговоры (о создании совместных фондов - ред.)", - добавил он.
РВК является государственным фондом фондов, институт развития венчурной отрасли РФ. Основные цели компании - стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ). Уставный капитал АО "РВК" составляет более 30 миллиардов рублей. На конец 2018 года портфель РВК включал 27 венчурных фондов. В планах компании на 2019 год запуск пяти новых венчурных фондов.
Вчера, 12:53
Enel через акселератор РВК отберет стартапы в области "новой" энергетики
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
000000
Новости компаний - Экономика
Рекомендуем
Enel через акселератор РВК отберет стартапы в области "новой" энергетики
РИА
Новости
Кадр из сюжета телеканала Россия-1 об избиении в городе Подольске женщины, находящейся на 9-м месяце беременности
В Подольске беременную на девятом месяце жестоко избили соседи по дому
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж
Задержание министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды в аэропорту Шереметьево
СК показал видео задержания министра лесного комплекса Иркутской области
Лента
новостей
Мужчина моет руки в фонтанах в парке искусств Музеон. Архивное фото
Египетские врачи рассказали, как избежать теплового удара в жару
Елена Малышева
Малышева рассказала о "механизме истребления" женщин старше 50 лет
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
Кучма провел совещание по экономической ситуации в Донбассе
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
Заявление Министра иностранных РФ Сергея Лаврова по итогам российско-японских консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате два плюс два, Токио. 30 мая 2019
Лавров прокомментировал решение ПАСЕ по России
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:55ЕР предложила оценивать эффективность губернаторов по цифровизации региона
20:48Силуанов верит в создание в России сотни сильных брендов одежды и обуви
20:43Глава Россвязи оценил VR-проект РИА Новости, посвященный лунной станции
20:42Чубайс считает, что в "деле Калви" наметился позитивный поворот
20:38Рогозин рассказал о взаимодействии с Китаем по станции на Луне
20:38Журфак МГУ перенес встречу выпускников из-за кори
20:38Глав десяти отделов украинской полиции отстранили от работы
20:33Депутат рассказал о работе по запрету частных камер фиксации нарушений ПДД
20:33Пострадавшим из-за ЧП на "Дружбе" предложат частичную компенсацию ущерба
20:30Путин встретился с премьером Саксонии
20:22Новак рассказал о влиянии торговых войн и санкций на мировой рынок нефти
20:19Рогозин предложил Китаю объединиться в создании лунной базы
20:18Сценариста "Чернобыля" удивила реакция россиян и украинцев на сериал
20:17Рогозин рассказал о диалоге с КНР по созданию ракеты сверхтяжелого класса
20:13Второй блок АЭС "Аккую" в Турции планируют начать строить в конце лета
20:13МЧС предупредило о сильной жаре в Москве на выходных
20:07Голунов проведет ночь в изоляторе, сообщил адвокат
20:04Посольство России прокомментировало исправление текста NYT по Солсбери
19:59В Раде подсчитали сумму невыплаченных пенсий жителям Донбасса
19:57Посольство России прокомментировало доклад МИД Британии о правах человека
Лента новостейМолния