Корейские и японские инвесторы проявляют интерес к совместным фондам с РВК

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Корейские и японские инвесторы проявляют интерес к созданию совместных фондов с Российской венчурной компанией (РВК), переговоры на эту тему начинаются, рассказал гендиректор компании Александр Повалко в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"У нас есть заинтересованность с корейской, японской стороны. Есть заинтересованность с разных сторон, они по разному ориентированы, структурированы, но заинтересованность такая есть", - сообщил он.
"Мы начинаем с ними переговоры (о создании совместных фондов - ред.)", - добавил он.
РВК является государственным фондом фондов, институт развития венчурной отрасли РФ. Основные цели компании - стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ). Уставный капитал АО "РВК" составляет более 30 миллиардов рублей. На конец 2018 года портфель РВК включал 27 венчурных фондов. В планах компании на 2019 год запуск пяти новых венчурных фондов.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.