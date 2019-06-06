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РИА Новости

Минпромторг и РВК создадут венчурный фонд для медицинских проектов

Вчера, 12:50
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Минпромторг России и Российская венчурная компания (РВК) создадут венчурный фонд для высокотехнологичных медицинских проектов, соответствующее соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Документ подписали первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб и генеральный директор РВК Александр Повалко.
Стороны будут сотрудничать в организации деятельности и финансировании венчурного фонда в области фармацевтической и медицинской промышленности. Новый фонд создается для увеличения доли высокотехнологической и наукоемкой продукции в общем объеме производства фармацевтической и медицинской промышленности. В ближайшие три года общий объем фонда составит 4,5 миллиарда рублей, срок деятельности фонда - 10 лет с возможностью последующего продления.
"Среди приоритетных сегментов для инвестирования - создание новых лекарственных препаратов и средств их доставки в области онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, производство высокотехнологичных медизделий, разработка ПО для мониторинга функций организма и другие проекты", - рассказал Цыб, слова которого приводятся в релизе РВК.
12:21
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Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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