Николай Любимов: новогодняя столица Рязань примет парад Дедов Морозов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Более 300 крупных фестивалей и праздников, в том числе новогодние олимпийские игры и парад Дедов Морозов, пройдут в Рязанской области, получившей статус новогодней столицы России 2020 года, сообщил РИА Новости губернатор региона Николай Любимов в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Проект "Рязань - новогодняя столица России 2020" правительство области будет реализовывать совместно с Минкультуры России и администрацией Рязани. Пройдет более 300 крупных фестивалей и праздников... В их числе всероссийская новогодняя ярмарка народных промыслов, всероссийский фестиваль огня и света, новогодние олимпийские игры и парад Дедов Морозов", - сказал он.

По словам Любимова, празднование продлится с 7 декабря 2019 года по 7 января 2020 года. Гостям региона будут предложены 20 основных туристических маршрутов по основным достопримечательностям Рязани и Рязанской области.

Проект "Новогодняя столица России" реализуется Министерством культуры РФ для популяризации въездного и внутреннего туризма. Город выбирается ежегодно на конкурсной основе. Так, в 2018 году новогодней столицей РФ был Ханты-Мансийск, в 2019 году - Тула. Ранее Любимов сообщал в интервью РИА Новости, что власти региона ожидают увеличения туристического потока в Рязанскую область на 25-30% в связи с тем, что Рязани придан статус новогодней столицы.