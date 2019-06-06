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РИА Новости
Рязанская область

Николай Любимов: новогодняя столица Рязань примет парад Дедов Морозов

Вчера, 10:54
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатора Рязанской области Николай Любимов
Губернатора Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Более 300 крупных фестивалей и праздников, в том числе новогодние олимпийские игры и парад Дедов Морозов, пройдут в Рязанской области, получившей статус новогодней столицы России 2020 года, сообщил РИА Новости губернатор региона Николай Любимов в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Проект "Рязань - новогодняя столица России 2020" правительство области будет реализовывать совместно с Минкультуры России и администрацией Рязани. Пройдет более 300 крупных фестивалей и праздников... В их числе всероссийская новогодняя ярмарка народных промыслов, всероссийский фестиваль огня и света, новогодние олимпийские игры и парад Дедов Морозов", - сказал он.
По словам Любимова, празднование продлится с 7 декабря 2019 года по 7 января 2020 года. Гостям региона будут предложены 20 основных туристических маршрутов по основным достопримечательностям Рязани и Рязанской области.
Проект "Новогодняя столица России" реализуется Министерством культуры РФ для популяризации въездного и внутреннего туризма. Город выбирается ежегодно на конкурсной основе. Так, в 2018 году новогодней столицей РФ был Ханты-Мансийск, в 2019 году - Тула. Ранее Любимов сообщал в интервью РИА Новости, что власти региона ожидают увеличения туристического потока в Рязанскую область на 25-30% в связи с тем, что Рязани придан статус новогодней столицы.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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Рязанская областьПМЭФ-2019Николай Любимов
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