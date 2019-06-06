Касперский заявил, что выигрывает от истории с "русскими хакерами"

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Евгений Касперский заявил, что возглавляемая им "Лаборатория Касперского" получает преимущества от продвигаемой западными лидерами истории про "русских хакеров", - сообщает RT.
"Когда начинают обсуждать так называемых русских хакеров, я всегда говорю, что у нас есть преимущества от этого давления со стороны СМИ, потому что мы живем в России и первые, кто видит "русских хакеров", - заявил он на ПМЭФ
4 июня, 14:56"Лаборатория Касперского" провела ребрендинг
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.