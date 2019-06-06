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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Касперский заявил, что выигрывает от истории с "русскими хакерами"

Вчера, 20:19
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский на сессии "Цифровые границы: как построить защиту в транспарентном мире?" в рамках ПМЭФ-2019
Генеральный директор АО Лаборатория Касперского Евгений Касперский на сессии Цифровые границы: как построить защиту в транспарентном мире? в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Евгений Касперский заявил, что возглавляемая им "Лаборатория Касперского" получает преимущества от продвигаемой западными лидерами истории про "русских хакеров", - сообщает RT.
"Когда начинают обсуждать так называемых русских хакеров, я всегда говорю, что у нас есть преимущества от этого давления со стороны СМИ, потому что мы живем в России и первые, кто видит "русских хакеров", - заявил он на ПМЭФ
Здание компании Лаборатория Касперского на Ленинградском шоссе в Москве
4 июня, 14:56
"Лаборатория Касперского" провела ребрендинг
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Евгений КасперскийРоссияТехнологии
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Генеральный директор АО Лаборатория Касперского Евгений Касперский на сессии Цифровые границы: как построить защиту в транспарентном мире? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019)
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