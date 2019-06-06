Почти 100 предприятий Алтая повысят производительность труда

БАРНАУЛ, 6 июн - РИА Новости. Власти Алтайского края привлекут 98 предприятий с годовой выручкой свыше 400 миллионов рублей к реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", сообщает пресс-служба правительства региона.

"Включение предприятий региона в нацпроект придаст дополнительный импульс их развитию. Специалисты Федерального центра компетенций обучат персонал механизмам "бережливого производства", помогут внедрить лучшие практики и прогрессивные методики в организацию работы предприятия, что позволит оптимизировать затраты предприятий и повысить эффективность их работы", - цитирует пресс-служба слова министра промышленности и энергетики Алтайского края Александра Климина.

По его словам, адресная поддержка предприятий позволит повысить производительность труда до 30% к 2024 году на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, до 5% в год, при этом не сокращая трудовые ресурсы.

Ранее в Минэкономразвития региона сообщали, что в 2019 году регион получит около 29 миллионов рублей на повышение производительности труда.