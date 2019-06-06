Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T22:08Z
https://ria.ru/20190606/1555347267.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Алтайский край

Почти 100 предприятий Алтая повысят производительность труда

Вчера, 22:08
34
БАРНАУЛ, 6 июн - РИА Новости. Власти Алтайского края привлекут 98 предприятий с годовой выручкой свыше 400 миллионов рублей к реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Включение предприятий региона в нацпроект придаст дополнительный импульс их развитию. Специалисты Федерального центра компетенций обучат персонал механизмам "бережливого производства", помогут внедрить лучшие практики и прогрессивные методики в организацию работы предприятия, что позволит оптимизировать затраты предприятий и повысить эффективность их работы", - цитирует пресс-служба слова министра промышленности и энергетики Алтайского края Александра Климина.
Российские рубли
4 июня, 18:30
На Алтае зарплаты бюджетников выросли до названного в майских указах уровня
По его словам, адресная поддержка предприятий позволит повысить производительность труда до 30% к 2024 году на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, до 5% в год, при этом не сокращая трудовые ресурсы.
Ранее в Минэкономразвития региона сообщали, что в 2019 году регион получит около 29 миллионов рублей на повышение производительности труда.
Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Нацпроект нацелен на стимулирование предприятий к повышению производительности труда, снятие лишних административно-регуляторных барьеров и развитие экспортного потенциала. Для выполнения этих задач будут проводиться обучение и стажировка управленческих кадров (всего планируется обучить почти 200 тысяч человек), а также создана система грантовой поддержки, модернизированы службы занятости.
010000
Обсудить 0
Алтайский крайАлтайский крайЭкономика
Рекомендуем
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Петербург в первый день ПМЭФ подписал соглашения на сто миллиардов рублей
РИА
Новости
Самолет Sukhoi Superjet 100
Флот проекта бизнес-чартеров на SSJ100 планируется в порядке 30 самолетов
Пассажир в поезде на Московском вокзале в Санкт-Петербурге
В ФПК рассказали о кулинарных предпочтениях пассажиров поездов
На пленарной сессии Сбербанка Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Победители и наставники конкурса "Лидеры России" выступили на ПМЭФ-2019
Лента
новостей
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Пентагон заявил о "неприемлемых для США рисках" из-за покупки Турцией С-400
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на торжественном вечере, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР
Путин и Си Цзиньпин посетили выставку в СПбГУ
Девушка проходит мимо здания посольства Словацкой Республики на улице Юлиуса Фучика в Москве
Межгосударственные отношения России и Словакии
Логотип банка ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме
Рязанская область подписала на ПМЭФ ряд соглашений
Казань
Татарстан, СИБУР и союз "Молодые профессионалы" будут сотрудничать
Автомобили на трассе Майкоп-Краснодар в Республике Адыгея
В Адыгее планируют увеличить долю региональных автодорог до 2024 года
РФПИ поможет Костромской области привлекать в регион иностранных инвесторов
Жительница Твери смотрит телевизор у себя дома
В Минкомсвязи рассказали о курьезах при подключении населения к "цифре"
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме
Минздрав окажет поддержку Рязанской области в строительстве онкодиспансера
Вид на город Марсель во Франции
Генконсульство в Марселе ответило на статью Monde о "российском шпионе"
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
В Роскомнадзоре пообещали "стратегическое решение" ситуации с Telegram
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о подписании соглашения по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
00:14Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей
00:08Главред "Эха Москвы" извинился перед Симоньян за инцидент с Любовью Соболь
23:59В Дубае число жертв ДТП с рейсовым автобусом возросло до 17 человек
23:58Голикова призвала страховые медорганизации отслеживать лечение пациентов
23:50Евросоюз поддержал призыв не вмешиваться извне в ситуацию в Судане
Лента новостейМолния