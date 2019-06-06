В ФПК рассказали о кулинарных предпочтениях пассажиров поездов

Пассажир в поезде на Московском вокзале в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Ряд пассажиров все еще берет в поезда дальнего следования еду с собой, молодежь выбирает кейтеринг, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ заместитель гендиректора "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Марина Жегулина.

"У нас разные пассажиры. Есть пассажиры, которые по привычке приносят еду с собой. Все чаще замечаем, что молодежь и новые пассажиры активно пользуются нашим кейтерингом и заказывают дополнительное питание при покупке билета. Они с удовольствием пробуют все новое и оставляют полезные отзывы", - рассказала Жегулина.

"Мы очень ценим выбор любого пассажира и прикладываем максимум усилий, чтобы в гонке за инновациями обеспечить интересы каждого", - добавила она.