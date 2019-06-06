Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T22:04Z
https://ria.ru/20190606/1555347195.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152573/81/1525738192_0:83:2000:1208_1036x0_80_0_0_d7d19b373c3abbc90ae582982c569001.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

В ФПК рассказали о кулинарных предпочтениях пассажиров поездов

Вчера, 22:04
31
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажир в поезде на Московском вокзале в Санкт-Петербурге
Пассажир в поезде на Московском вокзале в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Ряд пассажиров все еще берет в поезда дальнего следования еду с собой, молодежь выбирает кейтеринг, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ заместитель гендиректора "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Марина Жегулина.
Пассажиры в вагоне поезда Москва - Симферополь
30 мая, 13:10
ФПК объяснила, почему невозможен резкий рост цен на билеты в плацкартах
"У нас разные пассажиры. Есть пассажиры, которые по привычке приносят еду с собой. Все чаще замечаем, что молодежь и новые пассажиры активно пользуются нашим кейтерингом и заказывают дополнительное питание при покупке билета. Они с удовольствием пробуют все новое и оставляют полезные отзывы", - рассказала Жегулина.
"Мы очень ценим выбор любого пассажира и прикладываем максимум усилий, чтобы в гонке за инновациями обеспечить интересы каждого", - добавила она.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
200000
Обсудить 0
Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Федеральная пассажирская компанияРЖДРоссияОбщество
Рекомендуем
В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
РИА
Новости
Гиперзвуковой рельсотрон на полигоне ВМС США в Далгрене
США испытали гиперзвуковую электропушку, сообщили СМИ
Заместитель генерального директора ФПК Марина Жегулина
Марина Жегулина: в 2020 году мы перевернем представление о наших поездах
Самолет Sukhoi Superjet 100
Флот проекта бизнес-чартеров на SSJ100 планируется в порядке 30 самолетов
Лента
новостей
Почти 100 предприятий Алтая повысят производительность труда
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В Мировом энергетическом совете поддержали "Северный поток — 2"
Площадь Святого Петра в Ватикане
Папа римский изменил текст молитвы "Отче наш"
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Петербург в первый день ПМЭФ подписал соглашения на сто миллиардов рублей
Диспетчеры на станции скорой медицинской помощи
В Минздраве призвали освободить российских врачей от "рутины"
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Путин рассказал о расширении межвузовских обменов России и Китая
РФПИ поможет Костромской области привлекать в регион иностранных инвесторов
Стенд МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
"Россия сегодня" покажет на ПМЭФ все возможности мультимедийного агентства
Владимир Путин
Путин прокомментировал присвоение Си Цзиньпину звания доктора СПбГУ
Машинист в кабине высокоскоростного поезда
РЖД планируют заключить контракт на покупку новых "Сапсанов" в рамках ПМЭФ
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме
Минздрав окажет поддержку Рязанской области в строительстве онкодиспансера
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о подписании соглашения по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
00:14Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей
00:08Главред "Эха Москвы" извинился перед Симоньян за инцидент с Любовью Соболь
23:59В Дубае число жертв ДТП с рейсовым автобусом возросло до 17 человек
23:58Голикова призвала страховые медорганизации отслеживать лечение пациентов
23:50Евросоюз поддержал призыв не вмешиваться извне в ситуацию в Судане
Лента новостейМолния