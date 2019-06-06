Проблема фейковых новостей для американцев важнее терроризма, показал опрос

ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Проблема выдуманных (фейковых) новостей для граждан США является более важной, чем терроризм и нелегальная миграция, свидетельствуют данные опроса, проведенного Проблема выдуманных (фейковых) новостей для граждан США является более важной, чем терроризм и нелегальная миграция, свидетельствуют данные опроса, проведенного Pew Research Center

Согласно исследованию, в числе главных проблем фейковые новости назвали около 50% опрошенных, тогда как терроризм – 34%, а нелегальную миграцию – 38%. Кроме того, не вошли в число главных проблем страны насильственные преступления (упомянули 49% респондентов), изменение климата (46%), расизм (40%) и сексизм (26%).

Чаще чем выдуманные новости в числе главных проблем называли разрыв между бедными и богатыми (51%), политическую систему США (52%), доступность медицинской страховки (67%). Главной проблемой для большинства американцев является наркотическая зависимость (70%). Последнее связано не столько с нелегальным оборотом наркотиков, сколько с массовым распространением опиоидных медицинских препаратов, с чем активно борется нынешняя администрация Дональда Трампа.

Около 68% опрошенных считают, что выдуманные новости и информация сильно влияют на доверие американцев к правительственным учреждениям, и примерно половина (54%) говорят, что это оказывает серьезное влияние на их доверие друг к другу. Порядка 79% респондентов уверены, что необходимо предпринимать меры по борьбе с такими новостями, а 56% считают, что ситуация в этой сфере станет только хуже в ближайшие пять лет.

Говоря об источнике происхождения фальшивок, 57% назвали в первую очередь политических лидеров, а 53% - группы активистов. На третьем месте в этом опросе оказались журналисты (их назвали 36%), на четвертом - иностранцы (35%) и общественность в целом (26%). При этом 53% респондентов считают, что именно на журналистах лежит ответственность по борьбе с ложной информацией (12% считают, что это должно делать правительство, а 9% уповают на технологические компании).

Республиканцы в целом выражают гораздо большую озабоченность, чем демократы, по этому вопросу и больше винят журналистов.

Опрос проводился с 19 февраля по 4 марта 2019 года среди 6127 респондентов. Погрешность выборки составляет плюс-минус 1,6 процентных пункта.