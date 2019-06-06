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РИА Новости

Проблема фейковых новостей для американцев важнее терроризма, показал опрос

Вчера, 21:47
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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Проблема выдуманных (фейковых) новостей для граждан США является более важной, чем терроризм и нелегальная миграция, свидетельствуют данные опроса, проведенного Pew Research Center.
Согласно исследованию, в числе главных проблем фейковые новости назвали около 50% опрошенных, тогда как терроризм – 34%, а нелегальную миграцию – 38%. Кроме того, не вошли в число главных проблем страны насильственные преступления (упомянули 49% респондентов), изменение климата (46%), расизм (40%) и сексизм (26%).
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"Русские уходят из Венесуэлы": СМИ США вбросили очередную фальшивкуВашингтон крайне раздражен происходящим в Венесуэле. И неудачной попыткой революции, и присутствием там России, и ее политической позицией: судьбу страны должны решать сами венесуэльцы. Вот и приходится США выдавать желаемое за действительность.
Чаще чем выдуманные новости в числе главных проблем называли разрыв между бедными и богатыми (51%), политическую систему США (52%), доступность медицинской страховки (67%). Главной проблемой для большинства американцев является наркотическая зависимость (70%). Последнее связано не столько с нелегальным оборотом наркотиков, сколько с массовым распространением опиоидных медицинских препаратов, с чем активно борется нынешняя администрация Дональда Трампа.
Около 68% опрошенных считают, что выдуманные новости и информация сильно влияют на доверие американцев к правительственным учреждениям, и примерно половина (54%) говорят, что это оказывает серьезное влияние на их доверие друг к другу. Порядка 79% респондентов уверены, что необходимо предпринимать меры по борьбе с такими новостями, а 56% считают, что ситуация в этой сфере станет только хуже в ближайшие пять лет.
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Говоря об источнике происхождения фальшивок, 57% назвали в первую очередь политических лидеров, а 53% - группы активистов. На третьем месте в этом опросе оказались журналисты (их назвали 36%), на четвертом - иностранцы (35%) и общественность в целом (26%). При этом 53% респондентов считают, что именно на журналистах лежит ответственность по борьбе с ложной информацией (12% считают, что это должно делать правительство, а 9% уповают на технологические компании).
Республиканцы в целом выражают гораздо большую озабоченность, чем демократы, по этому вопросу и больше винят журналистов.
Опрос проводился с 19 февраля по 4 марта 2019 года среди 6127 респондентов. Погрешность выборки составляет плюс-минус 1,6 процентных пункта.
Проблема распространения фейковых новостей оказалась в центре внимания общественности в США в ходе президентских выборов в 2016 году. Позднее власти США обвинили группу российских граждан и организаций во вмешательстве в выборы, в том числе путем создания в соцсетях фальшивых аккаунтов и распространении недостоверной информации. Власти РФ отрицают свою причастность к таким действиям.
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