Палестина откажется от любых связанных со "сделкой века" инвестиций

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Палестина откажется от инвестиций и помощи по итогам экономического форума в Бахрейне, который готовят США, если они будут связаны со "сделкой века", сообщил РИА Новости министр национальной экономики Палестины Халед аль-Осейли на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В конце июня американцы рассчитывают собрать в бахрейнской столице Манаме региональных политиков и бизнесменов, чтобы мобилизовать инвестиции в палестинскую экономику в поддержку "сделки века". Политическую часть проекта палестино-израильского примирения авторы по-прежнему не афишируют.
"Мы отвергаем что угодно, связанное со "сделкой века" через этот форум, но наши отношения с арабскими государствами, с нашими арабскими братьями хорошие, и мы дорожим ими. Любая искренняя помощь Палестине всегда приветствуется, но не через "сделку века". Как сказал господин президент: "Иерусалим и Палестина не продаются", - заявил министр, отвечая на вопрос, отвергнет ли Палестина инвестиции, если какие-либо страны по итогам форума в Манаме решат их предоставить.
Палестинцы от единоличного американского посредничества в поисках мира с Израилем отказались еще в конце 2017 года, возмутившись решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда свое посольство. Обвинив президента в предвзятости в пользу противоположной стороны конфликта, они заранее отвергли мирные инициативы, которые тот готовит, и обсуждают с зарубежными партнерами новый коллективный формат урегулирования, схожий с механизмами решения иранской атомной проблемы
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.