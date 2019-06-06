Палестина откажется от любых связанных со "сделкой века" инвестиций

"Мы отвергаем что угодно, связанное со "сделкой века" через этот форум, но наши отношения с арабскими государствами, с нашими арабскими братьями хорошие, и мы дорожим ими. Любая искренняя помощь Палестине всегда приветствуется, но не через "сделку века". Как сказал господин президент: "Иерусалим и Палестина не продаются", - заявил министр, отвечая на вопрос, отвергнет ли Палестина инвестиции, если какие-либо страны по итогам форума в Манаме решат их предоставить.