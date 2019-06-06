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РИА Новости

В ООН отметили помощь России гражданам юго-восточной Украины

Вчера, 20:55
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Заместитель верховного комиссара ООН по делам беженцев Джордж Окот-Оббо на встрече с первым замглавы МВД РФ генералом-полковником полиции Александром Горовым отметил положительный опыт России по ликвидации безгражданства и оказанию помощи пострадавшим из юго-восточной Украины, сообщается на сайте МВД РФ.
В ходе мероприятия обсуждались вопросы реализации Глобального договора о беженцах и взаимодействия МВД РФ и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
"Джордж Окот-Оббо отметил вклад Российской Федерации в решение вопросов, относящихся к компетенции УВКБ ООН, имеющийся положительный опыт Российской Федерации по ликвидации безгражданства и оказанию помощи пострадавшим гражданам из юго-восточных регионов Украины", - говорится в сообщении.
В ходе встречи, Горовой положительно оценил роль УВКБ ООН в повышении эффективности режима международной защиты беженцев, внутренне перемещенных лиц и лиц без гражданства во всем мире. Также он рассказал о совершенствовании миграционного законодательства РФ и упрощении получения гражданства России для некоторых категорий лиц.
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