Татарстан, СИБУР и союз "Молодые профессионалы" будут сотрудничать

КАЗАНЬ, 6 июн - РИА Новости. Правительство Татарстана, союз "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и "СИБУР Холдинг" объединят усилия в подготовке к мировому чемпионату по профессиональному мастерству WorldSkills 2019, который пройдёт в августе в Казани, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

"Соглашение предполагает объединение усилий сторон для подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в Казани в 2019 году", - говорится в сообщении.

"СИБУР Холдинг" является платиновым спонсором мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 2019, который пройдет в Казани. Также холдинг выступает в качестве главного партнера компетенции "Лабораторный и химический анализ" в рамках чемпионата.

Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет 22-27 августа. Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) примерно из 70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.