Глава Минприроды высоко оценил наработки Подмосковья по утилизации мусора

"Московская область, наверное, одна из первых столкнулась с этой проблемой, и лучшие наработки мы имеем в Подмосковье ‒ и по рекультивации, и по дегазации, и в том числе и по вторичной переработке сырья. Мы запустили эту реформу с 1 января и буквально по полугодию видим лучшие практики. Хотелось бы, чтобы мы не делали лишних шагов, не делали ошибок. У нас нет 50 лет, как у Европы, мы хотим сделать это в кратчайшие сроки. Стартануть с 7‒8% и дойти до 60% в обработке – непростая задача, но у нас есть все возможности, чтобы с этим справиться", – рассказал Кобылкин.