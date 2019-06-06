Глава Минприроды высоко оценил наработки Подмосковья по утилизации мусора

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин отметил, что Московская область показывает лучшие практики по переработке мусора. Об этом сообщил телеканал "360".
"Московская область, наверное, одна из первых столкнулась с этой проблемой, и лучшие наработки мы имеем в Подмосковье ‒ и по рекультивации, и по дегазации, и в том числе и по вторичной переработке сырья. Мы запустили эту реформу с 1 января и буквально по полугодию видим лучшие практики. Хотелось бы, чтобы мы не делали лишних шагов, не делали ошибок. У нас нет 50 лет, как у Европы, мы хотим сделать это в кратчайшие сроки. Стартануть с 7‒8% и дойти до 60% в обработке – непростая задача, но у нас есть все возможности, чтобы с этим справиться", – рассказал Кобылкин.
Министр также отметил, что рынок утилизации ранее был в тени: компании не назывались экооператорами, они не платили налоги. Кобылкин добавил, что временные налоги, которые поступают от реализации реформы по переработке мусора, государство вкладывает в ту же отрасль, поэтому экономика и экология – "два крыла одной птицы".