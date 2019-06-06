Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T20:15Z
https://ria.ru/20190606/1555345249.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154974/06/1549740618_0:297:2720:1827_1036x0_80_0_0_b5431cc6672ce5240ea5f36022b246c4.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

Глава Минприроды высоко оценил наработки Подмосковья по утилизации мусора

Вчера, 20:15
9
© РИА Новости / Виталий АньковТрактор работает на полигоне для складирования твердых бытовых отходов
Трактор работает на полигоне для складирования твердых бытовых отходов
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин отметил, что Московская область показывает лучшие практики по переработке мусора. Об этом сообщил телеканал "360".
"Московская область, наверное, одна из первых столкнулась с этой проблемой, и лучшие наработки мы имеем в Подмосковье ‒ и по рекультивации, и по дегазации, и в том числе и по вторичной переработке сырья. Мы запустили эту реформу с 1 января и буквально по полугодию видим лучшие практики. Хотелось бы, чтобы мы не делали лишних шагов, не делали ошибок. У нас нет 50 лет, как у Европы, мы хотим сделать это в кратчайшие сроки. Стартануть с 7‒8% и дойти до 60% в обработке – непростая задача, но у нас есть все возможности, чтобы с этим справиться", – рассказал Кобылкин.
Министр также отметил, что рынок утилизации ранее был в тени: компании не назывались экооператорами, они не платили налоги. Кобылкин добавил, что временные налоги, которые поступают от реализации реформы по переработке мусора, государство вкладывает в ту же отрасль, поэтому экономика и экология – "два крыла одной птицы".
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область
Рекомендуем
Рабочие демонтируют торговую палатку
Почти 250 нестационарных объектов снесли в Московской области в 2019 году
РИА
Новости
Астраханский кремль
Эксперт назвал причины отставки врио губернатора Астраханской области
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров
Роскомнадзор удалил из поиска более 300 тысяч ссылок на пиратские ресурсы
На пленарной сессии Сбербанка Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Победители и наставники конкурса "Лидеры России" выступили на ПМЭФ-2019
Лента
новостей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Отношения России и Великобритании ждет светлое будущее, считает Захарова
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным
В полпредстве СКФО рассказали о предыдущей работе Бабушкина
Нижний Новгород
В Нижегородской области планируют снизить объем грязных стоков в Волгу
Эксперт оценил работу Морозова на посту губернатора Астраханской области
Владимир Устинов
Полпред Устинов представит врио губернатора Астраханской области 6 июня
Сергей Морозов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эксперт прокомментировал отставку врио главы Астраханской области
Сергей Морозов
Спикер астраханской облдумы прокомментировал отставку Морозова
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем в Кремле. 5 июня 2019
Путин заявил о достижении беспрецедентного уровня отношений России и Китая
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на Ялтинском международном экономическом форуме
Ущерб от ЧП с "Дружбой" разумно и честно посчитают, заявил Козак
Лопес Обрадор
Глава Мексики призвал американцев к "акту единства"
Полигон твердых бытовых отходов
Кубань сформирует заявку на 30 полигонов ТБО, чтобы удержать рост тарифов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20Отчим Богданы Осиповой назвал процесс над ней в США "чудовищным судилищем"
02:19Соловьев уличил украинского эксперта во лжи в прямом эфире
02:17Соболь — это животное, заявила Захарова
02:14Пензенская область и Кузбасс договорились о сотрудничестве в соцсфере
02:06Перу вводит гуманитарные визы для венесуэльцев
02:01В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
02:00Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
Лента новостейМолния