Козак назвал загрязнение нефти в "Дружбе" результатом преступной халатности

"Это неприятная история, но не фатальная, все с пониманием относятся – технические проблемы могут возникнуть где угодно. В настоящее время с причинами разбираются правоохранительные органы, очевидно, что это была, как минимум, преступная халатность… со стороны тех лиц, которые закачали грязную нефть в трубу, и тех лиц, которые не проконтролировали качество этой нефти", - сказал Козак.