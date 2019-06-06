Козак назвал загрязнение нефти в "Дружбе" результатом преступной халатности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Инцидент с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба" стал результатом преступной халатности и тех, кто закачал некондиционную нефть в систему, и тех, кто не проконтролировал качество нефти, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Дмитрий Козак на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Это неприятная история, но не фатальная, все с пониманием относятся – технические проблемы могут возникнуть где угодно. В настоящее время с причинами разбираются правоохранительные органы, очевидно, что это была, как минимум, преступная халатность… со стороны тех лиц, которые закачали грязную нефть в трубу, и тех лиц, которые не проконтролировали качество этой нефти", - сказал Козак.
В апреле в трубопроводную система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.