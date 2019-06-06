Владимир Путин и Си Цзиньпин в СПбГУ. Прямая трансляция

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Председатель КНР Си Цзиньпин с 5 по 7 июня находится в России с государственным визитом.

В Санкт-Петербургском государственном университете ему вручают звание почетного доктора.

Ранее сегодня он принял участие в работе Петербургского международного экономического форума.

В апреле во время визита в Китай Владимир Путин стал почетным доктором университета Цинхуа.