Владимир Путин и Си Цзиньпин в СПбГУ. Прямая трансляция

Председатель КНР Си Цзиньпин с 5 по 7 июня находится в России с государственным визитом.
В Санкт-Петербургском государственном университете ему вручают звание почетного доктора.
Ранее сегодня он принял участие в работе Петербургского международного экономического форума.
В апреле во время визита в Китай Владимир Путин стал почетным доктором университета Цинхуа.
В китайском МИД выразили надежду, что взаимные церемонии в альма-матер двух лидеров послужат укреплению дружбы между странами и поспособствуют углублению сотрудничества в сфере образования.