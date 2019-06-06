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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Козак не видит оснований продлевать соглашения с нефтяниками по топливу

Вчера, 19:38
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями по стабилизации рынка топлива на период после 1 июля нет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Будет ли продлеваться соглашение с нефтяными компаниями? Пока, на сегодняшний день, исходя из той ситуации, из тех решений, которые приняты в правительстве, исходя из той ситуации, которая существует на бирже, на рынке, исходя из мировых цен нефти, оснований, предпосылок к тому, чтобы продлевать соглашение после 1 июля, нет", - сказал Козак.
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"Правительство и наш нефтяной сектор экономики выполнит свои обязательства. Мы об этом договорились - о том, что рост цен (на топливо - ред.) не будет превышать инфляцию... Мы подготовили правительству корректировки закона, Налогового кодекса, корректировки того демпфера, который был введен еще в прошлом году, и в совокупности демпфер, согласованный с нефтяными компаниями, обновленный демпфер, позволяет нам уверенно говорить о том, что мы эти обязательства выполним", - заявил вице-премьер.
Власти РФ в прошлом году подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года с десятью крупными нефтекомпаниями РФ. По соглашениям компании повысили розничные цены с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля индексируют их равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%). В конце марта действие соглашений было продлено до конца июня.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Дмитрий КозакРоссияЭкономика
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