Захарова призвала мировое сообщество отстоять суверенитет Венесуэлы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Мировое сообщество должно использовать паузу, возникшую в политике США и ЕС в отношении Венесуэлы, чтобы настоять на невмешательстве в дела страны, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Комментируя текущее положение дел, дипломат отметила, что не считает сложившуюся ситуацию статусом-кво.
"Я думаю, это понимание со стороны некоторых стран, возможно, Вашингтона, и, возможно, Брюсселя, что сейчас не так уж просто вывести официальное правительство из независимого государства. Это нечестно, и дела так не делаются в XXI веке. Я думаю, они взяли паузу, и я думаю, мы - все мировое сообщество - должны использовать это время, чтобы настоять на том, что это не вариант", - заявила она в интервью телеканалу RT International в кулуарах ПМЭФ.
Захарова подчеркнула, что "это дело Венесуэлы, людей, которые живут в этой стране, выбирать правительство, выбирать президента, формировать свою политическую жизнь и жить своей собственной политической жизнью, но это решать не Вашингтону".
Официальный представитель МИД России также прокомментировала публикацию издания Washington Post. Газета привела сказанные госсекретарем США Майком Помпео на закрытом мероприятии слова о том, что Вашингтону сложно обеспечивать единство оппозиции Венесуэлы, так как якобы свыше 40 оппозиционеров готовы взять на себя роль сменщика президента Николаса Мадуро.
"Я думаю, что США, их политическая система сейчас превращается в то, с чем они всегда боролись. Они всегда выступали за демократию и свободу во всем мире, они поддерживали людей доброй воли, они поддерживали людей свободы... Они отменяют собственную идеологию, что крайне печально. Потому что это и есть вмешательство во внутреннюю политику. Это то, что господин Помпео сказал не СМИ, а человеку, с которым беседовал. Это чистой воды, на 100% вмешательство во внутреннюю политику независимой страны, независимого государства", - заявила она.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.