Захарова призвала мировое сообщество отстоять суверенитет Венесуэлы

Захарова подчеркнула, что "это дело Венесуэлы, людей, которые живут в этой стране, выбирать правительство, выбирать президента, формировать свою политическую жизнь и жить своей собственной политической жизнью, но это решать не Вашингтону".

"Я думаю, что США, их политическая система сейчас превращается в то, с чем они всегда боролись. Они всегда выступали за демократию и свободу во всем мире, они поддерживали людей доброй воли, они поддерживали людей свободы... Они отменяют собственную идеологию, что крайне печально. Потому что это и есть вмешательство во внутреннюю политику. Это то, что господин Помпео сказал не СМИ, а человеку, с которым беседовал. Это чистой воды, на 100% вмешательство во внутреннюю политику независимой страны, независимого государства", - заявила она.