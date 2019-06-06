Новый посол России в Минске первый брифинг провел в Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 июн – РИА Новости. Свой первый брифинг для журналистов новый посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев провел в четверг в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь. Дипломат рассказал об установках, полученных им перед отъездом из Москвы, о своих ожиданиях от предстоящей работы и потенциале Союзного договора.
"Установки, которые дают главы государств, министр иностранных дел любому послу,– это сделать все возможное, чтобы масштаб и глубина отношений наших стран – Российской Федерации и Республики Беларусь – были еще более результативными, чтобы это чувствовали люди", – подчеркнул Мезенцев.
Посол отметил, что его работа будет направлена на "многогранную взаимоувязанную деятельность" Белоруссии и РФ, а также способствовать дальнейшему укреплению Союзного договора. "Абсолютно убежден в том, что сейчас, на этом этапе, и те предложения, которые готовят стороны по реализации Союзного договора по совершенствованию и взаимоувязыванию шагов и их координации, подчеркивают, что потенциал Союзного договора велик", – сказал дипломат.
При этом, по мнению Мезенцева, споры между Москвой и Минском время от времени могут возникать, однако их надо "рассматривать через призму стратегического партнерства".
Президент РФ Владимир Путин 30 апреля освободил Михаила Бабича от должности посла в Белоруссии и подписал указ о назначении на этот пост Мезенцева. Новый глава дипмиссии прибыл в Минск 2 июня. В среду он вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею.
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