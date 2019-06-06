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РИА Новости

В медкластере Сколково появятся центры ядерной медицины

Вчера, 19:23
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнновационный центр "Сколково"
Инновационный центр Сколково
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Инновационный центр "Сколково". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Центры ядерной медицины и лекарственной противоопухолевой терапии появятся в Международном медицинском кластере (ММК) в Сколково, соглашение об их открытии было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорится в релизе ММК.
"ГК "МедИнвестГрупп" и Фонд Международного медицинского кластера запустят масштабный медицинский проект на территории Сколково. Проект включает: открытие центра ядерной медицины, лекарственной противоопухолевой терапии, реабилитационного центра и лабораторной службы. В ближайшее время стороны подберут иностранного медицинского партнера проекта из стран ОЭСР", - говорится в релизе ММК.
Глава Удмуртии Александр Бречалов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Вчера, 11:42
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"Международный медицинский кластер ставит перед собой цель поднять медицину в России на новый уровень за счет международного сотрудничества и трансфера передовых технологий. "МедИнвестГрупп", в свою очередь, разрабатывая концепцию инновационных центров ядерной медицины, диагностики, терапии и реабилитации, ставит перед собой эту же цель. У этой компании есть серьезная экспертиза в построении эффективного медицинского бизнеса", - заявил гендиректор фонда Международного медицинского кластера Михаил Югай, слова которого приводятся в сообщении.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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ЗдоровьеСколковоПМЭФ-2019Экономика
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