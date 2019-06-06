В медкластере Сколково появятся центры ядерной медицины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Центры ядерной медицины и лекарственной противоопухолевой терапии появятся в Международном медицинском кластере (ММК) в Сколково, соглашение об их открытии было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорится в релизе ММК.

"ГК "МедИнвестГрупп" и Фонд Международного медицинского кластера запустят масштабный медицинский проект на территории Сколково. Проект включает: открытие центра ядерной медицины, лекарственной противоопухолевой терапии, реабилитационного центра и лабораторной службы. В ближайшее время стороны подберут иностранного медицинского партнера проекта из стран ОЭСР", - говорится в релизе ММК.

"Международный медицинский кластер ставит перед собой цель поднять медицину в России на новый уровень за счет международного сотрудничества и трансфера передовых технологий. "МедИнвестГрупп", в свою очередь, разрабатывая концепцию инновационных центров ядерной медицины, диагностики, терапии и реабилитации, ставит перед собой эту же цель. У этой компании есть серьезная экспертиза в построении эффективного медицинского бизнеса", - заявил гендиректор фонда Международного медицинского кластера Михаил Югай, слова которого приводятся в сообщении.