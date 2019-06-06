Компания "Агросервис" расширит производственные мощности на Смоленщине

СМОЛЕНСК, 6 июн – РИА Новости. Действующая в Смоленской области с прошлого года компания "Агросервис" намерена реализовать инвестиционный проект по расширению производственных мощностей предприятия, сообщает пресс-служба администрации области.

В рамках подписанного на Петербургском международном экономическом форуме соглашения о сотрудничестве планируется увеличение основного стада нетелей голштинской черно-пестрой породы до шестисот голов (в настоящее время - около 450 голов), приобретение современной сельскохозяйственной техники и оборудования, а также строительство двух коровников и административного здания.