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РИА Новости
Смоленская область

Компания "Агросервис" расширит производственные мощности на Смоленщине

Вчера, 19:21
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© Фото : предоставлено компанией "Мираторг"Животные на ферме
Животные на ферме
© Фото : предоставлено компанией "Мираторг"
СМОЛЕНСК, 6 июн – РИА Новости. Действующая в Смоленской области с прошлого года компания "Агросервис" намерена реализовать инвестиционный проект по расширению производственных мощностей предприятия, сообщает пресс-служба администрации области.
"Агросервис" занимается разведением крупного рогатого скота (КРС) молочного направления и производством сырого молока в деревне Русилово (Смоленский район).
В рамках подписанного на Петербургском международном экономическом форуме соглашения о сотрудничестве планируется увеличение основного стада нетелей голштинской черно-пестрой породы до шестисот голов (в настоящее время - около 450 голов), приобретение современной сельскохозяйственной техники и оборудования, а также строительство двух коровников и административного здания.
Предполагается, что общий объем инвестиций в проект составит около 200 миллионов рублей. Социальный эффект выразится в создании ста новых рабочих мест.
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