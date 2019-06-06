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РИА Новости

Минюст разработал дисциплинарный устав для ФСИН

Вчера, 19:20
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© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗначок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Минюст России разработал проект приказа "Об утверждении дисциплинарного устава уголовно-исполнительной системы РФ", сообщает пресс-служба министерства.
"Устанавливаются права, обязанности и ответственность руководителей по поддержанию служебной дисциплины, обязанности сотрудников по ее соблюдению и поддержанию, порядок наложения, исполнения и обжалования дисциплинарных взысканий, а также учета мер поощрения и дисциплинарных взысканий", - говорится в сообщении.
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Федеральная служба исполнения наказаний РФРоссияОбщество
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