Минюст разработал дисциплинарный устав для ФСИН

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Минюст России разработал проект приказа "Об утверждении дисциплинарного устава уголовно-исполнительной системы РФ", сообщает пресс-служба министерства.
"Устанавливаются права, обязанности и ответственность руководителей по поддержанию служебной дисциплины, обязанности сотрудников по ее соблюдению и поддержанию, порядок наложения, исполнения и обжалования дисциплинарных взысканий, а также учета мер поощрения и дисциплинарных взысканий", - говорится в сообщении.
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