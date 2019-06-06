Минюст разработал дисциплинарный устав для ФСИН

"Устанавливаются права, обязанности и ответственность руководителей по поддержанию служебной дисциплины, обязанности сотрудников по ее соблюдению и поддержанию, порядок наложения, исполнения и обжалования дисциплинарных взысканий, а также учета мер поощрения и дисциплинарных взысканий", - говорится в сообщении.