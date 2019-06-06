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РИА Новости
Смоленская область

Смоленщина расширяет связи с "Яндексом " в сфере образовательных проектов

Вчера, 19:17
24
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СМОЛЕНСК, 6 июн – РИА Новости. В Смоленской области планируется создать цифровую образовательную среду, внедрить электронное обучение и IT-образование в школе, а также модернизировать технологии и содержание обучения – это предусматривает подписанное в рамках Петербургского международного экономического форума соглашение между областной администрацией и ООО "Яндекс", сообщил РИА Новости представитель областной администрации.
По его словам, соглашение, в частности, направлено на развитие начавшегося два года назад сотрудничества с "Яндексом".
В настоящее время на территории Смоленской области реализуется проект "Яндекс.Лицей", который представляет собой бесплатные курсы по обучению школьников основам программирования на примере языка Python. Образовательная программа рассчитана на два года и ориентирована на учеников 8-10 классов. Сегодня данный сервис внедрен на базе Смоленской академии профессионального образования.
Еще один проект компании – "Яндекс.Учебник" – предназначен для учителей начальной школы. Он содержит более 12 тысяч заданий по русскому языку и математике для учеников 2–4 классов, разработанных с учетом федеральных государственных образовательных стандартов. Помимо этого, анализ статистики в "Яндекс.Учебнике" помогает выявить наиболее сложные для учеников темы, прогнозировать их успеваемость и выстраивать индивидуальные образовательные траектории (подбирать задания для каждого ученика в зависимости от уровня его подготовки).
Вчера, 18:43
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