Смоленщина расширяет связи с "Яндексом " в сфере образовательных проектов

СМОЛЕНСК, 6 июн – РИА Новости. В Смоленской области планируется создать цифровую образовательную среду, внедрить электронное обучение и IT-образование в школе, а также модернизировать технологии и содержание обучения – это предусматривает подписанное в рамках Петербургского международного экономического форума соглашение между областной администрацией и ООО "Яндекс", сообщил РИА Новости представитель областной администрации.

По его словам, соглашение, в частности, направлено на развитие начавшегося два года назад сотрудничества с "Яндексом".

В настоящее время на территории Смоленской области реализуется проект "Яндекс.Лицей", который представляет собой бесплатные курсы по обучению школьников основам программирования на примере языка Python. Образовательная программа рассчитана на два года и ориентирована на учеников 8-10 классов. Сегодня данный сервис внедрен на базе Смоленской академии профессионального образования.