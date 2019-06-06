"Россия сегодня", Тюменская область и ТюмГУ заключили договор о намерениях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. МИА "Россия сегодня", правительство Тюменской области и Тюменский государственный университет заключили в четверг соглашение о намерениях стратегического партнерства. Соответствующую договоренность подписали на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев, губернатор Тюменской области Александр Моор и ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

Соглашение предусматривает информационную поддержку создания и развития межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа на основе интеграции учреждений высшего образования и научных организаций и их кооперации с производственным сектором. Стороны, в частности, намерены сотрудничать в освещении исследований и разработок НОЦ и их применения на практике, а также взаимодействовать с целью продвижения научно-исследовательских результатов центра по приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации.

Александр Моор также ознакомился с новым проектом VR-журналистики РИА Новости "Лунная станция", представленным на ПМЭФ-2019. "Это современный проект, с точки зрения того, как мы воспринимаем возможное освоение Луны, - отметил он. - Я представляю чуть более старшее поколение, но уверен, что и современные ребята и молодые люди будут относиться к этому очень позитивно. Всем, кто когда-нибудь мечтал быть космонавтом и слетать на Луну, будет интересно посмотреть, как это могло бы быть, если бы их мечта осуществилась".

Проект позволяет заглянуть в 2030 год, когда, согласно Российской лунной программе, на поверхности Луны должна появиться полноценная станция: жилые блоки для космонавтов, лаборатория, радиационное убежище, астрофизическая обсерватория и другие элементы инфраструктуры.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума. На ПМЭФ-2019 медиагруппа будет представлена информационным агентством РИА Новости, а также международным информационным агентством и радио Sputnik.