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РИА Новости

"Россия сегодня", Тюменская область и ТюмГУ заключили договор о намерениях

Вчера, 19:09
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Тюменской области Александр Моор на стенде МИА "Россия Сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме
Губернатор Тюменской области Александр Моор на стенде МИА Россия Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Трефилов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. МИА "Россия сегодня", правительство Тюменской области и Тюменский государственный университет заключили в четверг соглашение о намерениях стратегического партнерства. Соответствующую договоренность подписали на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев, губернатор Тюменской области Александр Моор и ректор ТюмГУ Валерий Фальков.
Соглашение предусматривает информационную поддержку создания и развития межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа на основе интеграции учреждений высшего образования и научных организаций и их кооперации с производственным сектором. Стороны, в частности, намерены сотрудничать в освещении исследований и разработок НОЦ и их применения на практике, а также взаимодействовать с целью продвижения научно-исследовательских результатов центра по приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации.
Александр Моор также ознакомился с новым проектом VR-журналистики РИА Новости "Лунная станция", представленным на ПМЭФ-2019. "Это современный проект, с точки зрения того, как мы воспринимаем возможное освоение Луны, - отметил он. - Я представляю чуть более старшее поколение, но уверен, что и современные ребята и молодые люди будут относиться к этому очень позитивно. Всем, кто когда-нибудь мечтал быть космонавтом и слетать на Луну, будет интересно посмотреть, как это могло бы быть, если бы их мечта осуществилась".
Проект позволяет заглянуть в 2030 год, когда, согласно Российской лунной программе, на поверхности Луны должна появиться полноценная станция: жилые блоки для космонавтов, лаборатория, радиационное убежище, астрофизическая обсерватория и другие элементы инфраструктуры.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев на церемонии подписания на ПМЭФ-2019 соглашения между Фондом Росконгресс и МИА Россия сегодня об информационном сотрудничестве
Вчера, 10:09
МИА "Россия сегодня" и "Росконгресс" подписали соглашение о сотрудничестве
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума. На ПМЭФ-2019 медиагруппа будет представлена информационным агентством РИА Новости, а также международным информационным агентством и радио Sputnik.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости , Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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