Захарова прокомментировала возвращение Кучмы в контактную группу по Украине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Возвращение Леонида Кучмы в минскую контактную группу является шагом в правильном направлении, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В среду прошло первое после выборов президента Украины заседание по Донбассу в Минске. Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил Кучму представителем Киева в контактной группе. Кучма, которому в августе 2018 года исполнилось 80 лет, был представителем Киева на переговорах в Минске до октября прошлого года
"Я видела недавно новости о том, что президент (Украины), видимо, выйдет к народу, объяснится, что произошло за 100 дней (президентства - ред.) и что будет дальше. Может быть, какая-то ясность появится к этому моменту. Пока обсуждать в принципе нечего. Мы видим шаги действительно в правильном направлении - это назначение Кучмы. Это ни в коем случае, я не даю ни ему оценку, ни характеристику, я на это не имею право. Я имею в виду то, что понимание важности того инструментария, который уже существовал и от которого нельзя отказываться с точки зрения урегулирования внутриукраинского кризиса", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik, трансляция эфира велась в YouTube.