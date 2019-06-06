Захарова прокомментировала возвращение Кучмы в контактную группу по Украине

"Я видела недавно новости о том, что президент (Украины), видимо, выйдет к народу, объяснится, что произошло за 100 дней (президентства - ред.) и что будет дальше. Может быть, какая-то ясность появится к этому моменту. Пока обсуждать в принципе нечего. Мы видим шаги действительно в правильном направлении - это назначение Кучмы. Это ни в коем случае, я не даю ни ему оценку, ни характеристику, я на это не имею право. Я имею в виду то, что понимание важности того инструментария, который уже существовал и от которого нельзя отказываться с точки зрения урегулирования внутриукраинского кризиса", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik, трансляция эфира велась в YouTube.