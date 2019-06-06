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РИА Новости

Спецпредставитель президента назвал превентивные киберудары недопустимыми

Вчера, 19:00
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских
Специальный представитель президента РФ по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Специальный представитель президента РФ по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия считает недопустимой концепцию превентивных киберударов в ответ на потенциальные кибератаки, заявил в четверг спецпредставитель президента РФ Андрей Крутских.
"Реальную угрозу для международного мира и безопасности представляет продвигаемая рядом стран доктрина упреждающих, так называемых превентивных киберударов. Она подразумевает, что силовые акции в ответ на даже потенциальные кибератаки являются легитимными. На наш взгляд, такой подход недопустим. Необходимо исключить ситуации, когда какое-либо государство самостоятельно и без предъявления доказательств по собственному усмотрению определяет потенциальный источник киберугроз и наносит разрушительный карательный удар", - заявил Крутских, выступая на первом заседании рабочей группы ООН открытого состава по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций.
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Он отметил, что "к сожалению, некоторые государства уже применяют данную концепцию на практике".
"Делается это без соответствующих санкций Совета Безопасности ООН, в обход Устава ООН. Обвиняемая сторона лишена возможности защитить свои права в судебном порядке… Подобные шаги способствуют закреплению в киберсреде диктата и права сильного, подрывают доверие между государствами", - отметил спецпредставитель президента РФ.
По его оценке, "наибольшая опасность заключается в том, что инциденты "онлайн" могут привести к развязыванию полномасштабной войны "оффлайн".
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