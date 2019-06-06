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РИА Новости

В Москве три мошенницы получили сроки за обман двенадцати пенсионеров

Вчера, 18:51
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Три сотрудницы трастовой компании в Москве получили реальные сроки заключения за мошенничество в особо крупном размере, их жертвами стали 12 пенсионеров, которые потеряли крупные денежные суммы, а некоторые лишились прав на квартиры, сообщается в четверг на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Басманный районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жительниц столицы Ольги Спасской, Галины Бурлаковой, Ольги Богатыревой", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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Женщины осуждены по статье о мошенничестве.
Установлено, что сотрудницы Евразийской трастовой управляющей компании предлагали пенсионерам, находящимся в затруднительном материальном положении, выгодно вложить накопления для получения дивидендов. В Генпрокуратуре сообщили, что для сокрытия обмана женщины ссылались на социальную программу правительства Москвы, ориентированную на пенсионеров.
"Жертвами мошенниц стали 12 пожилых москвичей, которые заключили ряд сделок, в результате которых потеряли крупные денежные суммы, а некоторые лишились прав на свои квартиры. Общий ущерб потерпевших превысил 64 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве отметили, что суд приговорил Спасскую к шести годам лишения свободы, Богатыреву - к четырем, Бурлакову - к трем.
"Все они будут отбывать наказание в исправительных колониях общего режима", - добавили в Генпрокуратуре, отметив, что приговор не вступил в законную силу.
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