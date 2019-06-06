В Москве три мошенницы получили сроки за обман двенадцати пенсионеров

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Три сотрудницы трастовой компании в Москве получили реальные сроки заключения за мошенничество в особо крупном размере, их жертвами стали 12 пенсионеров, которые потеряли крупные денежные суммы, а некоторые лишились прав на квартиры, сообщается в четверг на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Басманный районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жительниц столицы Ольги Спасской, Галины Бурлаковой, Ольги Богатыревой", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Женщины осуждены по статье о мошенничестве.

Установлено, что сотрудницы Евразийской трастовой управляющей компании предлагали пенсионерам, находящимся в затруднительном материальном положении, выгодно вложить накопления для получения дивидендов. В Генпрокуратуре сообщили, что для сокрытия обмана женщины ссылались на социальную программу правительства Москвы, ориентированную на пенсионеров.

"Жертвами мошенниц стали 12 пожилых москвичей, которые заключили ряд сделок, в результате которых потеряли крупные денежные суммы, а некоторые лишились прав на свои квартиры. Общий ущерб потерпевших превысил 64 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве отметили, что суд приговорил Спасскую к шести годам лишения свободы, Богатыреву - к четырем, Бурлакову - к трем.