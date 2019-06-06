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РИА Новости
Тамбовская область

Тамбовская область и Югра договорились о разностороннем сотрудничестве

Вчера, 18:50
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц у здания конгрессно-выставочного комплекса "ЭкспоФорум"
Флаги стран-участниц у здания конгрессно-выставочного комплекса ЭкспоФорум
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ТАМБОВ, 6 июн – РИА Новости. Тамбовская область и Югра заключили на ПМЭФ-2019 соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и ином сотрудничестве на 2019-2021 годы; документ подпитсали глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, регионы намерены установить деловые и партнерские отношения по всем направлениям деятельности.
"Документ предусматривает разностороннее сотрудничество. В сферах образования и науки планируется проводить межрегиональные конференции, совместные научные исследования. Будет налажена работа для установления и расширения деловых связей между предприятиями двух регионов. Речь также идет об обмене деловыми предложениями и опытом в части работы по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, улучшению инвестиционного климата. В сфере сельского хозяйства стороны договорились о взаимодействии и обмене опытом по вопросам хранения, транспортировки и переработки дикоросов, в том числе, с применением инновационных технологий. Планируются также совместные выставочно-ярмарочные мероприятия", - сказал представитель пресс-службы.
В пресс-службе добавили, что соглашением предусмотрен целый ряд других мероприятий в области здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, межнациональных отношений, спорта и туризма.
Конгрессно-выставочный центр Экспофорум
Вчера, 13:50
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