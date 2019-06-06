Тамбовская область и Югра договорились о разностороннем сотрудничестве

"Документ предусматривает разностороннее сотрудничество. В сферах образования и науки планируется проводить межрегиональные конференции, совместные научные исследования. Будет налажена работа для установления и расширения деловых связей между предприятиями двух регионов. Речь также идет об обмене деловыми предложениями и опытом в части работы по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, улучшению инвестиционного климата. В сфере сельского хозяйства стороны договорились о взаимодействии и обмене опытом по вопросам хранения, транспортировки и переработки дикоросов, в том числе, с применением инновационных технологий. Планируются также совместные выставочно-ярмарочные мероприятия", - сказал представитель пресс-службы.