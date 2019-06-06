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РИА Новости
Смоленская область

На Смоленщине с 2020 по 2028 годы модернизируют электросетевой комплекс

Вчера, 18:43
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СМОЛЕНСК, 6 июн – РИА Новости. Соглашение о модернизации электросетевого комплекса Смоленской области подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор области Алексей Островский и генеральный директор ПАО "МРСК Центра" Игорь Маковский.
"Соглашение регламентирует взаимодействие сторон в процессе инновационного развития электросетевого комплекса (ЭСК) Смоленщины, главная цель которого – повышение качества и надежности электроснабжения потребителей, а также формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Смоленской области.
По его словам, ожидается, что общий объем инвестиций составит около 12 миллиардов рублей. Модернизация регионального электросетевого комплекса с применением технологий цифровизации будет осуществляться в рамках реализации инвестиционной программы филиала ПАО "МРСК Центра" – "Смоленскэнерго" с 2020 по 2028 год. За этот период компания проведет ряд мероприятий, направленных на повышение надежности и управляемости питающих центров и электрической сети области, улучшение и расширение системы интеллектуального учета, а также повышение качества обслуживания и создание современных мобильных сервисов для потребителей. Предполагается, что реализация указанных мероприятий позволит снизить уровень потерь электрической энергии в сетях "Смоленскэнерго" с 12,51% до 12%.
"У администрации региона всегда было конструктивное взаимодействие с компанией "МРСК Центра". Рассчитываю, что модернизация электросетевого комплекса Смоленщины качественно улучшит показатели надежности электроснабжения и повысит уровень обслуживания потребителей", -сказал на церемонии подписания Алексей Островский.
В свою очередь генеральный директор ПАО "МРСК Центра" отметил, что главным эффектом от реализации мероприятий станет снижение аварийности в сетях и повышение оперативности реагирования на технологические нарушения.
Вчера, 18:18
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