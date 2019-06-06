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РИА Новости
Республика Адыгея

В Адыгее планируют увеличить долю региональных автодорог до 2024 года

Вчера, 18:39
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтомобили на трассе Майкоп-Краснодар в Республике Адыгея
Автомобили на трассе Майкоп-Краснодар в Республике Адыгея
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Автомобили на трассе Майкоп-Краснодар в Республике Адыгея. Архивное фото
КРАСНОДАР, 6 июн - РИА Новости. Власти Адыгеи планируют до 2024 года увеличить долю автодорог регионального значения, снизить загруженность трасс и уменьшить количество мест концентрации аварий, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и руководитель Росавтодора Андрей Костюк обсудили дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры республики, говорится в сообщении.
"Серьезное внимание… уделяется ремонту автодорог Майкопа, других трасс республиканского и местного значения. Поставлена цель до 2024 года увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, снизить загруженность трасс, уменьшить количество мест концентрации ДТП", - сообщает пресс-служба со ссылкой на слова Кумпилова, сказанные в ходе переговоров с главой Росавтодора.
Отмечается, что всего на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" до 2024 года планируется направить более 3,3 миллиарда рублей, информирует правительство.
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