В Адыгее планируют увеличить долю региональных автодорог до 2024 года

Автомобили на трассе Майкоп-Краснодар в Республике Адыгея. Архивное фото

Автомобили на трассе Майкоп-Краснодар в Республике Адыгея

КРАСНОДАР, 6 июн - РИА Новости. Власти Адыгеи планируют до 2024 года увеличить долю автодорог регионального значения, снизить загруженность трасс и уменьшить количество мест концентрации аварий, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и руководитель Росавтодора Андрей Костюк обсудили дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры республики, говорится в сообщении.

"Серьезное внимание… уделяется ремонту автодорог Майкопа, других трасс республиканского и местного значения. Поставлена цель до 2024 года увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, снизить загруженность трасс, уменьшить количество мест концентрации ДТП", - сообщает пресс-служба со ссылкой на слова Кумпилова, сказанные в ходе переговоров с главой Росавтодора.