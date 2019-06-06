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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Отношения России и Великобритании ждет светлое будущее, считает Захарова

Вчера, 18:28
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Отношения России и Великобритании ждет светлое будущее, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Давайте говорить о будущем. Я думаю, что отношения России и Великобритании в различных сферах ждет светлое будущее", - сказала она в кулуарах ПМЭФ телеканалу RT.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств заявил, что России и Великобритании нужно перевернуть страницу со шпионами и покушениями.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Вчера, 15:51
Путин призвал перевернуть страницу в отношениях с Британией
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019МИД РФВеликобританияРоссияВ мире
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