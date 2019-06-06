Отношения России и Великобритании ждет светлое будущее, считает Захарова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Отношения России и Великобритании ждет светлое будущее, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Давайте говорить о будущем. Я думаю, что отношения России и Великобритании в различных сферах ждет светлое будущее", - сказала она в кулуарах ПМЭФ телеканалу RT.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств заявил, что России и Великобритании нужно перевернуть страницу со шпионами и покушениями.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.