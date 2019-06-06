На Смоленщине построят мясоперерабатывающий комплекс за 8 млрд рублей

Он отметил, что BAUER TECHNICS a.s. является крупной компанией, занимающейся поставками современных технологических комплексов для сельского хозяйства и пищевой промышленности, общепризнанный мировой лидер в разработке и внедрении "под ключ" ферм для крупного рогатого скота, свиней, птицы. Компания также предлагает расходные материалы для убоя животных и переработки молока, насыпные бункеры для хранения зерна и многое другое.

Реализация проекта планируется в два этапа. Первый предусматривает строительство мясоперерабатывающего комплекса (объем инвестиций - 2,3 миллиарда рублей), в состав которого войдут убойный, разделочный, консервный цеха, производственная лаборатория, мультитемпературные склады сырья и готовой продукции, цеха технических фабрикатов, колбасных изделий, полуфабрикатов. Также комплекс будет включать объекты административно-бытового назначения и внутренней инженерной инфраструктуры. Возведение первой очереди планируется завершить до конца 2020 года. Второй этап - строительство бройлерной птицефабрики для обеспечения собственных сырьевых потребностей (объем инвестиций - 5,8 миллиардов рублей). На этом этапе также предусматривается сооружение более 120 тысяч квадратных метров производственных площадей: племенной репродуктор второго порядка, инкубаторий, ветеринарная лаборатория, элеватор и комбикормовый завод, цех переработки помета. Предполагается, что возведение второго объекта будет завершено до конца 2022 года.