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РИА Новости
Смоленская область

На Смоленщине построят мясоперерабатывающий комплекс за 8 млрд рублей

Вчера, 18:28
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СМОЛЕНСК, 6 июн – РИА Новости. В Смоленской области планируется построить крупный мясоперерабатывающий комплекс, соответствующее соглашение подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор области Алексей Островский и председатель Совета директоров чешской компании BAUER TECHNICS a.s. Павел Рампир, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Он отметил, что BAUER TECHNICS a.s. является крупной компанией, занимающейся поставками современных технологических комплексов для сельского хозяйства и пищевой промышленности, общепризнанный мировой лидер в разработке и внедрении "под ключ" ферм для крупного рогатого скота, свиней, птицы. Компания также предлагает расходные материалы для убоя животных и переработки молока, насыпные бункеры для хранения зерна и многое другое.
Компания намерена вложить в проект 8 миллиардов рублей и создать 630 новых рабочих мест.
Реализация проекта планируется в два этапа. Первый предусматривает строительство мясоперерабатывающего комплекса (объем инвестиций - 2,3 миллиарда рублей), в состав которого войдут убойный, разделочный, консервный цеха, производственная лаборатория, мультитемпературные склады сырья и готовой продукции, цеха технических фабрикатов, колбасных изделий, полуфабрикатов. Также комплекс будет включать объекты административно-бытового назначения и внутренней инженерной инфраструктуры. Возведение первой очереди планируется завершить до конца 2020 года. Второй этап - строительство бройлерной птицефабрики для обеспечения собственных сырьевых потребностей (объем инвестиций - 5,8 миллиардов рублей). На этом этапе также предусматривается сооружение более 120 тысяч квадратных метров производственных площадей: племенной репродуктор второго порядка, инкубаторий, ветеринарная лаборатория, элеватор и комбикормовый завод, цех переработки помета. Предполагается, что возведение второго объекта будет завершено до конца 2022 года.
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Смоленская областьАлексей Островский
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