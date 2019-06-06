Правительство Кировской области и "ТЭК-Торг" подписали соглашение

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Акционерное общество "ТЭК-Торг" и Правительство Кировской области в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве.
Оно предусматривает сотрудничество в сфере информационного взаимодействия и методической поддержки заказчиков Кировской области при реализации Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок".
Одним из важных направлений соглашения станет программа по электронному тестированию заказчиков для обеспечения результативности и эффективности госзакупок.
Также планируется проведение мероприятий по повышению квалификации заказчиков и поставщиков и консультации по вопросам технического обеспечения в сфере закупок.
Соглашение подписали губернатор Кировской области Игорь Васильев и генеральный директор АО "ТЭК-Торг" Дмитрий Сытин.
"Наша главная задача совместными усилиями совершенствовать контрактную систему и сделать ее максимально прозрачной и эффективной для региона, а закупочный процесс простым и понятным для его участников", - отметил Дмитрий Сытин.