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РИА Новости
Смоленская область

На Смоленщине будут развивать телекоммуникационную инфраструктуру

Вчера, 18:18
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СМОЛЕНСК, 6 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в целях развития телекоммуникационной инфраструктуры региона подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Смоленской области Алексей Островский и президент компании "ЭР-Телеком Холдинг" Андрей Кузяев, сообщает пресс-служба областной админстрации.
"ЭР-Телеком Холдинг" – национальный оператор информационно-коммуникационных услуг в России, он работает более чем в 560 населенных пунктах). Компания предлагает телекоммуникационные решения для дома и бизнеса: широкополосный доступ в Интернет, цифровое ТВ, телефонную связь, видеонаблюдение, Wi-Fi.
Как отметили в пресс-службе, оператор предоставляет услуги на базе собственных телекоммуникационных сетей, построенных "с нуля" с использованием технологии "оптика до дома" и радиодоступа. К слову, "Дом.ru" – бренд, под которым компания работает с частными пользователями – является самой большой сетью общедоступного Wi-Fi в российских регионах (18 тысяч точек по всей стране).
"Подписанное соглашение предусматривает развитие на Смоленщине новых сервисов на основе промышленного Интернета вещей (система компьютерных сетей и промышленных объектов со встроенным программным обеспечением, которая служит для удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме), включая управляемое энергоэффективное освещение улиц и общественных мест, а также реализацию проектов, направленных на повышение уровня безопасности населения и комфорта городской среды", - сказали в пресс-службе.
Кроме того, в рамках достигнутых договоренностей в ближайшее время будут рассмотрены вопросы по созданию в регионе комплексов "Безопасный двор" с использованием решения "Умный домофон" (с функцией кнопки "112", Wi-Fi, видеонаблюдением, передачей видео в Ситуационный центр).
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Смоленская областьПМЭФ-2019Алексей Островский
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