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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

На Северном Кавказе до конца года создадут сеть информцентров для туристов

Вчера, 18:16
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев
Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Сеть из семи информационных центров для туристов планируется создать на Северном Кавказе до конца года, сообщил глава Минкавказа РФ Сергей Чеботарёв в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.
"До конца этого года в регионах Северного Кавказа будет создана сеть из семи информационных центров для туристов. Строительство центров осуществляется в рамках реализации Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в СКФО до 2035 года, утвержденной правительством России 15 марта", - сказал Чеботарев.
Он напомнил, что стратегия направлена на повышение привлекательности Северного Кавказа для туристов. По планам стратегии, туристический поток в регион к 2024 году должен достигнуть 4,5 миллиона человек.
По словам министра, в центрах, расположенных в каждом субъекте Северного Кавказа, приезжие смогут получить всю информацию о туристических услугах и наиболее интересных маршрутах региона, а также арендовать туристический инвентарь и воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
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Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019ТуризмСеверо-Кавказский ФОРоссияЭкономика
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