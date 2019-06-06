На Северном Кавказе до конца года создадут сеть информцентров для туристов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Сеть из семи информационных центров для туристов планируется создать на Северном Кавказе до конца года, сообщил глава Минкавказа РФ Сергей Чеботарёв в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.
"До конца этого года в регионах Северного Кавказа будет создана сеть из семи информационных центров для туристов. Строительство центров осуществляется в рамках реализации Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в СКФО до 2035 года, утвержденной правительством России 15 марта", - сказал Чеботарев.
Он напомнил, что стратегия направлена на повышение привлекательности Северного Кавказа для туристов. По планам стратегии, туристический поток в регион к 2024 году должен достигнуть 4,5 миллиона человек.
По словам министра, в центрах, расположенных в каждом субъекте Северного Кавказа, приезжие смогут получить всю информацию о туристических услугах и наиболее интересных маршрутах региона, а также арендовать туристический инвентарь и воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.