На Северном Кавказе до конца года создадут сеть информцентров для туристов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Сеть из семи информационных центров для туристов планируется создать на Северном Кавказе до конца года, сообщил глава Минкавказа РФ Сергей Чеботарёв в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.

"До конца этого года в регионах Северного Кавказа будет создана сеть из семи информационных центров для туристов. Строительство центров осуществляется в рамках реализации Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в СКФО до 2035 года, утвержденной правительством России 15 марта", - сказал Чеботарев.

Он напомнил, что стратегия направлена на повышение привлекательности Северного Кавказа для туристов. По планам стратегии, туристический поток в регион к 2024 году должен достигнуть 4,5 миллиона человек.

По словам министра, в центрах, расположенных в каждом субъекте Северного Кавказа, приезжие смогут получить всю информацию о туристических услугах и наиболее интересных маршрутах региона, а также арендовать туристический инвентарь и воспользоваться бесплатным Wi-Fi.