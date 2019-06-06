"Т Плюс" и "Газпром энергохолдинг" продолжают переговоры о слиянии активов

"В связи с тем, что сделка может стать крупнейшей в отрасли за многие последние годы, у нас изначально не было возможности совершить её быстро, без каких-либо разногласий сторон. Их преодоление - это кропотливая работа, и мы заинтересованы её проделать совместными усилиями, осуществляя поиск новых возможных подходов для достижения результата, который будет устраивать всех", - отмечается в заявлении.