"Т Плюс" и "Газпром энергохолдинг" продолжают переговоры о слиянии активов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. "Т Плюс" и "Газпром энергохолдинг" продолжают переговоры о возможном объединении активов, говорится в совместном заявлении председателя правления "Т Плюс" Андрея Вагнера и генерального директора "Газпром энергохолдинга" Дениса Федорова.
"Наши стороны продолжают переговорный процесс. В настоящее время совместно изучаем отчет независимого оценщика",- говорится в заявлении "Об актуальном статусе переговоров о возможном объединении активов".
"В связи с тем, что сделка может стать крупнейшей в отрасли за многие последние годы, у нас изначально не было возможности совершить её быстро, без каких-либо разногласий сторон. Их преодоление - это кропотливая работа, и мы заинтересованы её проделать совместными усилиями, осуществляя поиск новых возможных подходов для достижения результата, который будет устраивать всех", - отмечается в заявлении.