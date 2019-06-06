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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Правительство Москвы и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве

Вчера, 18:13
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров и вице-президент ПАО Сбербанк Вячеслав Цыбульников подписали соглашение о сотрудничестве в инвестиционной и промышленной сфере Москвы, сообщили в пресс-службе департамента.
"Подписанное соглашение между городом и Сбербанком будет способствовать развитию государственно-частного партнерства в столичной экономике, поможет привлечь к участию в приоритетных проектах города Москвы еще большее количество надежных субъектов промышленности и инвестиционных компаний", – подчеркнул Прохоров.
Руководитель департамента отметил, что правительство Москвы на протяжении длительного времени ведет системную работу, направленную на упрощение ведения бизнеса, поддержку инвесторов и повышение качества взаимодействия бизнеса и власти.
Уточняется, что в документе закреплены основные направления сотрудничества в финансово-кредитной сфере: взаимодействие в рамках реализации инвестиционных проектов, с целью увеличения объемов ВРП и отраслевой диверсификации экономики Москвы; взаимодействие в целях развития и поддержки субъектов промышленности города Москвы; развитие госпрограмм города Москвы.
Помимо этого, Сбербанк предложит потенциальным участникам инфраструктурных проектов информационную и консультационную поддержки, поддержку по вопросам кредитования и банковского сопровождения контрактов.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыСбербанкМосква
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