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РИА Новости

Юнкер выступил за увеличение числа женщин на руководящих постах в ЕК

Вчера, 18:03
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер не исключает, что Еврокомиссию может возглавить женщина, он также выступает за увеличение числа женщин на руководящих постах в исполнительной коллегии ЕС.
Юнкер принимал в четверг участие в мероприятии в Словении, по итогам которого прошла пресс-конференция.
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"Послушайте, я не вхожу в следующую ЕК, потому не мне заботиться о ее составе. Но я хотел бы, чтобы там было больше женщин", - заявил он, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, "когда он формировал нынешнюю ЕК, в списке предложенных кандидатур была всего одна женщина", но ему "удалось увеличить это число до девяти из 28 постов, что все равно остается смешным".
"Потому что 60 процентов выпускников университетов – это женщины. Я бы никогда не исключал, что женщина может возглавить ЕК. Но это не замечание немедленного действия", - сказал Юнкер.
Мандат ЕК под руководством Юнкера завершится в конце октября. Фамилии преемников на должности председателя ЕК и высокого представителя по внешней политике должны быть согласованы лидерами на саммите ЕС 20-21 июня, после чего внесены на утверждение Европарламента.
Среди заметных кандидатов от европейских партий, участвовавших в выборах в Европарламент, есть две женщины: Маргрета Вестагер, выдвинутая либералами и поддерживаемая сторонниками французского президента, а также лидер европейских "зеленых" в ЕП Ска Келлер. Однако наиболее вероятным претендентом на пост главы ЕК считается лидер крупнейшей правоцентристской фракции в ЕП Манфред Вебер, которому для утверждения не хватает голосов, поэтому потребуются коалиционные переговоры.
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Жан-Клод ЮнкерЕврокомиссияВ мире
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