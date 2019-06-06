Юнкер выступил за увеличение числа женщин на руководящих постах в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер не исключает, что Еврокомиссию может возглавить женщина, он также выступает за увеличение числа женщин на руководящих постах в исполнительной коллегии ЕС.

Юнкер принимал в четверг участие в мероприятии в Словении, по итогам которого прошла пресс-конференция.

"Послушайте, я не вхожу в следующую ЕК, потому не мне заботиться о ее составе. Но я хотел бы, чтобы там было больше женщин", - заявил он, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, "когда он формировал нынешнюю ЕК, в списке предложенных кандидатур была всего одна женщина", но ему "удалось увеличить это число до девяти из 28 постов, что все равно остается смешным".

"Потому что 60 процентов выпускников университетов – это женщины. Я бы никогда не исключал, что женщина может возглавить ЕК. Но это не замечание немедленного действия", - сказал Юнкер.

Мандат ЕК под руководством Юнкера завершится в конце октября. Фамилии преемников на должности председателя ЕК и высокого представителя по внешней политике должны быть согласованы лидерами на саммите ЕС 20-21 июня, после чего внесены на утверждение Европарламента.