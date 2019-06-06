Жители и гости Подмосковья смогут проехать по маршруту императоров

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Андрей Воробьев подписал на ПМЭФ-2019 cоглашение о реализации межрегионального проекта "Государева дорога", который свяжет исторические места Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей.
В присутствии вице-премьера РФ Ольги Голодец подписи под документом также поставили глава Ростуризма Зарина Догузова и руководители регионов. Проект будет реализован к 2020 году, он нацелен на привлечение туристов, путешествующих между Москвой и Санкт-Петербургом.
Здесь сохранились красивейшие путевые дворцы, предназначенные для членов императорской фамилии, а также старинные усадьбы. Маршрут "Государевой дороги" пройдет через 4 подмосковных населенных пункта – Клин, Середниково, Солнечногорск, Шахматово. Туристам предлагается посетить Дом-музей Чайковского, выставочный комплекс "Клинское Подворье", усадьбы "Демьяново" и "Середниково", Солнечногорский Путевой дворец, Музей-заповедник Блока и Менделеева, озеро Сенеж. "Государева дорога" также включает такие города, как Тверь, Торжок, Вышний Волочек, Валдай, Крестцы, Новгород Великий.