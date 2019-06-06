В США машина с курсантами военной академии попала в аварию на полигоне

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Курсант военной академии Вест-Поинт в США погиб, еще 22 человека пострадали при аварии бронемашины, которая произошла близ учебного полигона в четверг утром, сообщила пресс-служба учебного заведения.

Инцидент произошел примерно в 6.45 по местному времени (13.45 мск). Пострадавшие были доставлены в больницы. Проводится расследование инцидента. Дальнейшие детали не приводятся.