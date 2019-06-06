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РИА Новости

В США машина с курсантами военной академии попала в аварию на полигоне

Вчера, 18:02
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Курсант военной академии Вест-Поинт в США погиб, еще 22 человека пострадали при аварии бронемашины, которая произошла близ учебного полигона в четверг утром, сообщила пресс-служба учебного заведения.
"Сообщается, что один курсант погиб, 20 курсантов и два военнослужащих получили травмы, попав в аварию на легком тактическом транспортном средстве среднего класса", - говорится в заявлении академии опубликованном в Twitter.
Инцидент произошел примерно в 6.45 по местному времени (13.45 мск). Пострадавшие были доставлены в больницы. Проводится расследование инцидента. Дальнейшие детали не приводятся.
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Вест-Пойнт (Военная академия США)СШАВ мире
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