В Подмосковье построят круглогодичный курорт "Тропический остров"

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Многофункциональный круглогодичный курорт "Тропический остров" появится в Московской области. Соглашение об этом подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, директор аэропорта Домодедово Игорь Борисов и председатель совета директоров ООО "СкайКапитал" Андрей Кареев в ходе ПМЭФ-2019. Об этом сообщил телеканал Многофункциональный круглогодичный курорт "Тропический остров" появится в Московской области. Соглашение об этом подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, директор аэропорта Домодедово Игорь Борисов и председатель совета директоров ООО "СкайКапитал" Андрей Кареев в ходе ПМЭФ-2019. Об этом сообщил телеканал "360"

Отмечается, что курорт будет крытым, а температуру будут поддерживать в районе 28 градусов тепла. Также там будут настоящие тропические растения.

"Там будут находиться гостиницы, бани, сауны, боулинг, кинотеатр. На 50 гектарах есть, где развернуться. Делаем мы это в рамках масштабного проекта „Аэротрополис“, который реализует аэропорт Домодедово", – рассказал Андрей Кареев.

Игорь Борисов в свою очередь отметил, что потенциал "Аэротрополиса" можно в полной мере реализовать благодаря поддержке правительства региона.

"Аэропорт Домодедово становится зоной притяжения крупных девелоперских инициатив в сфере торговли, туризма и гостеприимства. Эти индустрии получают дополнительные стимулы для ускоренного роста благодаря близости воздушной гавани и комфортной бизнес-среде", – сказал он.