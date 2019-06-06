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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье построят круглогодичный курорт "Тропический остров"

Вчера, 18:06
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© РИА Новости / Роман БалаевДевушка читает книгу на пляже
Девушка читает книгу на пляже
© РИА Новости / Роман Балаев
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Многофункциональный круглогодичный курорт "Тропический остров" появится в Московской области. Соглашение об этом подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, директор аэропорта Домодедово Игорь Борисов и председатель совета директоров ООО "СкайКапитал" Андрей Кареев в ходе ПМЭФ-2019. Об этом сообщил телеканал "360".
Отмечается, что курорт будет крытым, а температуру будут поддерживать в районе 28 градусов тепла. Также там будут настоящие тропические растения.
"Там будут находиться гостиницы, бани, сауны, боулинг, кинотеатр. На 50 гектарах есть, где развернуться. Делаем мы это в рамках масштабного проекта „Аэротрополис“, который реализует аэропорт Домодедово", – рассказал Андрей Кареев.
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Игорь Борисов в свою очередь отметил, что потенциал "Аэротрополиса" можно в полной мере реализовать благодаря поддержке правительства региона.
"Аэропорт Домодедово становится зоной притяжения крупных девелоперских инициатив в сфере торговли, туризма и гостеприимства. Эти индустрии получают дополнительные стимулы для ускоренного роста благодаря близости воздушной гавани и комфортной бизнес-среде", – сказал он.
Новый курорт построят в городском округе Домодедово на площади 50 гектаров. Предполагается, что объем инвестиций составит 35 миллиардов рублей. "Тропический остров" создаст около тысячи рабочих мест для жителей региона. Возведут курорт к IV кварталу 2025 года.
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ТуризмНовости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область
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