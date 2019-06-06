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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Козак и Додон обсудили расширение экономического сотрудничества

Вчера, 17:59
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© Фото : страница Игоря Додона в FacebookДмитрий Козак и Игорь Додон на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Дмитрий Козак и Игорь Додон на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© Фото : страница Игоря Додона в Facebook
КИШИНЕВ, 6 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон и вице-премьер РФ Дмитрий Козак приняли участие в заседании Молдаво-российского экономического совета, где обсудили расширение торгово-экономических отношений.
"Констатировали стабильный рост товарооборота между нашими странами за последние годы, отметили взаимный интерес экономических агентов Молдовы и России к углублению выгодного партнёрства. Одной из центральных тем заседания совета было расширение торгово-экономического сотрудничества Молдовы с российскими регионами, и в этом контексте участники встречи приветствовали заключение соответствующих соглашений на уровне регионов", - написал Додон после заседания совета на своей странице в Facebook.
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Президент Молдавии сообщил, что в стране в скором времени может быть сформировано новое правительство. Он надеется, что это станет надежной гарантией сохранности денег, вложенных иностранными инвесторами.
"Основное преимущество Республики Молдова: наличие соглашений о свободной торговле одновременно с Европейским союзом, странами СНГ и Турцией. В сочетании с выгодным положением нашей страны на стыке двух экономических пространств это открывает инвесторам широкие перспективы", - считает Додон.
Президент республики пригласил представителей российского бизнеса принять участие во втором Молдаво-российском экономическом форуме, который запланирован на 20-21 сентября нынешнего года в Кишиневе.
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Петербургский международный экономический форумИгорь ДодонДмитрий КозакМолдавияРоссияЭкономика
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