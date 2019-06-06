Козак и Додон обсудили расширение экономического сотрудничества

КИШИНЕВ, 6 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон и вице-премьер РФ Дмитрий Козак приняли участие в заседании Молдаво-российского экономического совета, где обсудили расширение торгово-экономических отношений.

Президент Молдавии сообщил, что в стране в скором времени может быть сформировано новое правительство. Он надеется, что это станет надежной гарантией сохранности денег, вложенных иностранными инвесторами.