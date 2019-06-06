Руденя: модернизация дорожной сети – приоритет для тверских властей

ТВЕРЬ, 6 июн – РИА Новости. Приведение дорог и мостовых переходов в нормативное состояние позволит оживить экономику территорий с невысокой транспортной доступностью, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, глава региона принял участие в деловом обеде, организованном в рамках Петербургского международного экономического форума государственной компанией "Автодор". Его участники обсуждали реализацию региональных проектов государственно-частного партнерства в дорожной отрасли.

"Развитие экономики – будь то сельское хозяйство, промышленность, средний и малый бизнес, туризм – неразрывно связано с хорошими, удобными инфраструктурными решениями. Нужно приводить в нормативное состояние дороги, а также мостовые переходы. Это позволит оживить экономику территорий с невысокой транспортной доступностью", – сказал Руденя.

По его словам, для Тверской области реализация проектов по развитию и модернизации дорожной инфраструктуры имеет приоритетное значение. Один из ключевых проектов – строительство северного обхода города Твери – третьего этапа скоростной трассы М-11. Его появление создаст дополнительные возможности для развития агропромышленного комплекса и жилищного строительства на территориях Бежецкого, Калининского, Кимрского, Рамешковского районов Верхневолжья.

"Северный обход обеспечит высокоскоростной проезд от Москвы до Санкт-Петербурга. Сейчас запускаем предпроектные работы по этому обходу", – сказал председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.