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РИА Новости
Тверская область

Руденя: модернизация дорожной сети – приоритет для тверских властей

Вчера, 17:56
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 6 июн – РИА Новости. Приведение дорог и мостовых переходов в нормативное состояние позволит оживить экономику территорий с невысокой транспортной доступностью, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, глава региона принял участие в деловом обеде, организованном в рамках Петербургского международного экономического форума государственной компанией "Автодор". Его участники обсуждали реализацию региональных проектов государственно-частного партнерства в дорожной отрасли.
"Развитие экономики – будь то сельское хозяйство, промышленность, средний и малый бизнес, туризм – неразрывно связано с хорошими, удобными инфраструктурными решениями. Нужно приводить в нормативное состояние дороги, а также мостовые переходы. Это позволит оживить экономику территорий с невысокой транспортной доступностью", – сказал Руденя.
По его словам, для Тверской области реализация проектов по развитию и модернизации дорожной инфраструктуры имеет приоритетное значение. Один из ключевых проектов – строительство северного обхода города Твери – третьего этапа скоростной трассы М-11. Его появление создаст дополнительные возможности для развития агропромышленного комплекса и жилищного строительства на территориях Бежецкого, Калининского, Кимрского, Рамешковского районов Верхневолжья.
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"Северный обход обеспечит высокоскоростной проезд от Москвы до Санкт-Петербурга. Сейчас запускаем предпроектные работы по этому обходу", – сказал председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.
Для повышения транспортной доступности города Твери и прилегающих территорий Руденя предложил предусмотреть устройство дополнительных транспортных развязок. При этом губернатор отметил, что регион готов участвовать в этой работе совместно с Автодором.
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Тверская областьИгорь Руденя
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