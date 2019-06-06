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В подмосковном Подольске к концу года построят оздоровительный комплекс

Вчера, 17:52
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПодольск
Подольск
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Оздоровительный комплекс построят до конца 2019 года в городском округе Подольск Московской области, говорится в пресс-релизе Главгосстройнадзора Подмосковья.
"В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству несущих конструкций второго этажа, а также монтаж наружных инженерных сетей", - цитирует пресс-служба начальника надзорного органа Артура Гарибяна.
Отмечается, что оздоровительный комплекс будет состоять из трех этажей общей площадью более двух тысяч квадратных метров. Планируемый срок окончания строительства – четвертый квартал 2019 года.
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