В подмосковном Подольске к концу года построят оздоровительный комплекс

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Оздоровительный комплекс построят до конца 2019 года в городском округе Подольск Московской области, говорится в пресс-релизе Главгосстройнадзора Подмосковья.

"В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству несущих конструкций второго этажа, а также монтаж наружных инженерных сетей", - цитирует пресс-служба начальника надзорного органа Артура Гарибяна.