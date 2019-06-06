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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин назвал Словакию одной из важных стран-партнеров России

Вчера, 17:49
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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СТРЕЛЬНА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини отметил, что Россия относится к этой стране как к одному из важных экономических партнёров.
"Хотел бы отметить, что между нашими странами сложились традиционно доверительные и дружеские отношения, это отражается и на хозяйственных связях. Считаем вашу страну одним из важных наших партнёров в сфере экономического взаимодействия", - сказал Путин.
Он отметил, что в первом квартале 2019 года товарооборот между странами увеличился почти на 25%, также работает межправкомиссия, следующее заседание которой должно пройти в Сочи в октябре.
"Мы очень рады вас видеть и иметь возможность обсудить весь комплекс наших двусторонних связей", - добавил российский лидер.
Он также поблагодарил словацкую делегацию за участие в этом году в ПМЭФ.
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