Путин назвал Словакию одной из важных стран-партнеров России

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума 2019

СТРЕЛЬНА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини отметил, что Россия относится к этой стране как к одному из важных экономических партнёров.

"Хотел бы отметить, что между нашими странами сложились традиционно доверительные и дружеские отношения, это отражается и на хозяйственных связях. Считаем вашу страну одним из важных наших партнёров в сфере экономического взаимодействия", - сказал Путин.

Он отметил, что в первом квартале 2019 года товарооборот между странами увеличился почти на 25%, также работает межправкомиссия, следующее заседание которой должно пройти в Сочи в октябре.

"Мы очень рады вас видеть и иметь возможность обсудить весь комплекс наших двусторонних связей", - добавил российский лидер.