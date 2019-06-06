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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Глава "Газпром нефти" рассказал, сколько топлива загрязнилось в "Дружбе"

Вчера, 17:47
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков на сессии "В погоне за искусственным интеллектом. Кто победит в глобальном соревновании?" в рамках ПМЭФ-2019
Генеральный директор ПАО Газпром нефть Александр Дюков на сессии В погоне за искусственным интеллектом. Кто победит в глобальном соревновании? в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Потери "Газпром нефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" минимальны, загрязнилось лишь несколько десятков тысяч тонн ее нефти, остальные объемы сумели вовремя направить на другие маршруты, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков, уточнив, что данное ЧП не повлияет на объемы добычи по итогам 2019 года.
"Это неприятный инцидент для всех. Если говорить о влиянии на компанию "Газпром нефть" и те потери, которые мы понесём, то, в принципе, они минимальные... Тот объём нашей нефти, которая не соответствует параметрам по содержанию хлороганики, незначительный, несколько десятков тысяч тонн. Что касается других объемов, мы сумели их вовремя направить по другим маршрутам", - сказал Дюков на пресс-конференции в рамках ПМЭФ.
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На вопрос, повлияет ли эта ситуация на планы по добыче нефти в 2019 году, Дюков ответил: "Мы планы не меняем".
В апреле в трубопроводную система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
401001
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Петербургский международный экономический форумПриостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"Газпром нефтьЭкономика
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