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РИА Новости

Ле Пен сожалеет, что Россию не позвали на памятные мероприятия в Нормандии

Вчера, 17:45
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время встречи. Архивное фото
ПАРИЖ, 6 июн - РИА Новости. Лидер французской партии "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен выразила сожаление в связи с тем, что Россия осталась в стороне от торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине высадки союзников в Нормандии.
"Сегодня мы чтим память молодых солдат, павших за нашу свободу 75 лет назад, а также память всех участников французского Сопротивления. И все же вызывает сожаление то, что Россия, которая заплатила высокую цену, не привлечена к участию в церемониях", - написала Ле Пен в своем аккаунте в сети Twitter.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что приглашение на памятные мероприятия в Нормандии по форме и содержанию не предполагало направление официальной делегации из Москвы, Россия будет представлена дипломатом посольства в Париже.
Путин в четверг, говоря об отсутствии приглашения на мероприятия в Нормандии, заявил, что и Россия тоже приглашает не всех и не всегда, а он "не свадебный генерал", чтобы его везде звали.
Союзные войска начали высаживаться на севере Франции в Нормандии 6 июня 1944 года, открыв "второй фронт" против нацистских войск в Европе. Высадка стала крупнейшей в истории десантной операцией.
Президент России Владимир Путин во время торжественной церемонии празднования 70-летия высадки союзников в Нормандии
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Как сообщалось ранее, приглашение президенту РФ на торжества в Нормандии не направлялось, поскольку французская сторона представлена на уровне премьер-министра. В Елисейском дворце пояснили, что по сложившейся традиции торжественные мероприятия в круглые даты, например, по случаю 70-летия, проходят при участии главы государства, тогда как на 75-летии присутствует глава правительства Франции. В администрации французского премьера - Матиньонском дворце - не ответили на вопрос РИА Новости о том, направлялось ли приглашение главе российского правительства. В то же время, в посольстве РФ в Париже заявляли, что Россия получила циркулярную ноту с приглашением на торжества.
Пять лет назад Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников, в рамках этих мероприятий он провел две беседы с президентом США, этот пост тогда занимал Барак Обама.
Нынешний президент США Дональд Трамп, в свою очередь, прибыл Нормандию, чтобы принять участие в двусторонних франко-американских мероприятиях, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск во Франции.
Высадка американских военных на десантном корабле на нормандский пляж Омаха во Франции. 6 июня 1944
Вчера, 08:00
Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
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Марин Ле ПенВладимир ПутинФранцияРоссияВ мире
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